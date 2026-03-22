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中職／雄鷹元老黃勃睿任意引退 今天熱身賽後告別球員生涯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊投手黃勃睿決定申請任意引退。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊投手黃勃睿決定申請任意引退。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊創隊球員黃勃睿決定申請任意引退，今天官辦熱身賽最後登板，正式告別球員生涯。

雄鷹指出，黃勃睿自2022年起跟著球隊一起奮戰、成長，2023年二軍賽季曾以9局失1分好投，成為隊史投出完投勝第一人，也曾因右手肘韌帶重建手術歷經漫長艱辛復健過程；他在2023年底轉正式球員、去年登上一軍，職棒生涯充滿故事性，如今因生涯規畫，決定申請任意引退，預計今天熱身賽最後登板。

黃勃睿2022年以自主培訓入團，隔年二軍賽季21場登板（8先發13後援）、共投59.1局，戰績5勝4敗，代表作是9月26日對樂天桃猿隊完投9局僅失1分，成為隊史首位在投出完投勝的投手，球季結束後轉為正式球員，寫下勵志故事。

黃勃睿前年初進行手肘韌帶重建手術，經過療傷和復健，去年重返投手丘，並在6月15日一軍初登板，生涯留下3場後援出賽、共5局投球，防禦率3.60。如今因生涯規畫決定申請任意引退，球團感謝他自創隊以來努力與付出，安排今天官辦熱身賽亮相，為職棒生涯劃上句點，並與教練團、隊友以及球迷朋友道別。

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