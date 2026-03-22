中職／彭政閔領軍參加BCL 兄弟二軍「小象」前進墨西哥

中華職棒2026年球季即將於3月28日點燃戰火，各隊備戰進入最後階段，其中富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的陣容調整毫無疑問成為球迷關注焦點。隨著韓國職棒LG雙子公布新一季啦啦隊名單，未見李珠珢身影，也讓她的動向正式塵埃落定，新球季將全面轉戰台灣舞台。

2026-03-22 12:41