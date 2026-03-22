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中職／彭政閔領軍參加BCL 兄弟二軍「小象」前進墨西哥

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊二軍總教練彭政閔（前排左四）領軍參加美洲棒球冠軍聯賽。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊二軍總教練彭政閔（前排左四）領軍參加美洲棒球冠軍聯賽。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊受邀參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），二軍總教練彭政閔今天領軍出發前往墨西哥，兄弟球團指出，這不僅是二軍「小象們」磨練國際賽經驗的絕佳機會，更是台灣職棒邁向國際舞台的重要里程碑。

兄弟代表中華職棒與各國聯賽冠軍同場競技，當地時間24日早上10點（台灣時間25日凌晨零時）開幕戰對決Managua Dantos隊（去年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍），轉播平台：WBSC GameTime （付費收看），網址https://gametime.sport/events/offers/

這次參賽球隊還包括Kane County Cougars（去年美國American Association 冠軍）、Diablos Rojos del Mexico（去年墨西哥聯盟冠軍）、Cocodrilos de Matanzas（去年古巴國家聯賽冠軍）。

彭政閔 兄弟 中華職棒

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