聽新聞
0:00 / 0:00
中職／彭政閔領軍參加BCL 兄弟二軍「小象」前進墨西哥
中信兄弟隊受邀參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），二軍總教練彭政閔今天領軍出發前往墨西哥，兄弟球團指出，這不僅是二軍「小象們」磨練國際賽經驗的絕佳機會，更是台灣職棒邁向國際舞台的重要里程碑。
兄弟代表中華職棒與各國聯賽冠軍同場競技，當地時間24日早上10點（台灣時間25日凌晨零時）開幕戰對決Managua Dantos隊（去年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍），轉播平台：WBSC GameTime （付費收看），網址https://gametime.sport/events/offers/
這次參賽球隊還包括Kane County Cougars（去年美國American Association 冠軍）、Diablos Rojos del Mexico（去年墨西哥聯盟冠軍）、Cocodrilos de Matanzas（去年古巴國家聯賽冠軍）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。