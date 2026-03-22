韓職／金倒永模仿偶像女裝唱跳「藍色珊瑚礁」 不明白為何在台灣爆紅

先前在經典賽「台韓大戰」中重砲轟擊中華隊的韓職起亞虎強打金倒永，成了台灣球迷的「新夢魘」，年僅22歲的他也因在國際賽場上的亮眼表現，備受台灣球迷關注。

如此高話題度連帶讓他一段過去「男扮女裝」模仿韓國女團NewJeans成員Hanni的影片，竟在台灣社群平台意外翻紅，不僅掀起熱烈討論，甚至釣出本人親自留言回應。

金倒永可以說是目前韓職最受矚目的新生代球星之一。他不僅在2024年奪下KBO最有價值球員，率領起亞虎奪冠，近期在世界棒球經典賽「台韓大戰」中更是火力全開，單場5打數2安打，包括一發關鍵兩分砲、貢獻3分打點，幾乎以一己之力摧毀中華隊防線，讓台灣球迷留下深刻印象。

然而，讓他在台灣聲量暴增的，除了場上表現，還有場下這段「黑歷史」。該影片拍攝於起亞虎奪冠慶功活動，當時金倒永戴上假髮、身穿長裙，模仿NewJeans成員Hanni演唱日本歌手松田聖子的經典歌曲《藍色珊瑚礁》，從撥頭髮到提裙擺等細節動作都高度還原，甚至自曝為此觀看超過2000次原影片，敬業程度讓人印象深刻。

這段影片在台韓大戰後被台灣網友重新挖出並分享到社群平台，短時間內迅速爆紅，甚至在Threads與Instagram Reels上突破百萬觀看次數，不少網友留言笑稱「可以來台灣開演唱會」、「這反差感太可愛」、「實力強加上親和力，真的太圈粉了，難怪會紅。」

更令人驚喜的是，金倒永本人當時竟親自現身留言區，用中文寫下「請把視頻放下來」，語氣帶著求饒意味，瞬間讓台韓網友笑翻，也讓事件熱度再度飆升。

過往女裝影片被重新挖出，害得金倒永搞笑留言求饒。圖截自IG

近日，金倒永接受球團訪問時親自解釋當時心情。他笑說：「原本只是想輕鬆幽默地回應一下，沒想到後續反應比想像中熱烈很多。」他也坦言，至今仍不太明白為何影片會在台灣爆紅，「我心裡也在想，為什麼會引發這麼大的話題？」

儘管一度希望影片下架，但金倒永也幽默看待這波熱潮帶來的影響。他透露：「現在還有很多台灣粉絲會私訊我、追蹤我的Instagram，還會留言給我，其實感覺還不錯，而且追蹤人數也變多了。」

從球場上的強打新星，到意外因女裝表演在海外爆紅，金倒永用不同方式拉近與球迷的距離。這段原本只是慶功活動的表演，如今卻成為跨國話題，也讓這位韓職MVP在台灣的人氣持續升溫。