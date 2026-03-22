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日職／古林睿煬飆速160公里刷新生涯最快！熱身賽後援1局無失分
日職火腿隊今天在春訓熱身賽於主場北海道Es Con Field對上養樂多隊，古林睿煬在9局上登板，中繼1局無失分，最快球速飆到160公里，大大刷新個人生涯最快球速。
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火腿隊與養樂多隊今天打完8局戰成1：1平手，9局上古林睿煬登板後援，面對首名打者、經典賽日本隊捕手中村悠平，用兩球製造三壘滾地球出局，下一棒面對代打的宮本丈，球速飆到158公里已打破生涯最速紀錄，對決8球後用156公里的速球讓他敲出右外野飛球出局。
2出局後面對增田珠，古林睿煬球速越飆越快，第3球再飆到159公里，被打成界外球，下一球速度更提升至160公里，但形成偏外側的壞球，與打者周旋11球後投出四壞球保送，再保送下一棒武岡龍世形成一、二壘有人，接著連用3顆破150公里的速球三振伊藤琉偉，化解危機。
古林睿煬此戰後援1局用29球，面對5名打者，沒有被擊出安打，但投出2次四壞球保送，有1K，沒有失分，將個人最快球速從過去的157公里大大推進至160公里。自經典賽結束歸隊後，目前後援出賽2場皆無失分，前一場於18日面對橫濱，用9球投出3上3下。
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