日職／徐若熙搶進軟銀開季先發輪值！古巴王牌尚未歸隊「聯絡不上」

日職軟銀鷹隊開季先發輪值出爐，25歲台灣強投徐若熙在旅日的第一個球季，如願達成自己設下的第一個目標，確定在開季就搶下開季輪值一席。

根據日本媒體報導，軟銀隊總教練小久保裕紀今天揭露，已經通知隊上6名投手，將在開季進入球隊的先發輪值中，包括開幕戰先發上澤直之、松本晴、洋投史都華（Carter Stewart Jr.）、大關友久、徐若熙，以及搶下最後一個名額的大津亮介。

至於陣中的王牌莫伊尼洛（Livan Moinelo），今年取得本土球員資格，但他日前代表古巴隊參與世界棒球經典賽（WBC），目前尚未回到球隊報到，小久保裕紀表示，聽說他明天會回到日本，「但其實還不太清楚，因為聯絡不上他。」

莫伊尼洛還未能歸隊，軟銀隊的開季規劃已先將他排除在外，小久保裕紀表示：「連他會不會搭上飛機都還不確定，一切都要等他來了之後，再當面談。」之後也將再視他的身體狀況，再做出後續的安排，而他的輪值空缺，最後由大津亮介搶下。