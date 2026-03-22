謝國城盃少棒／簡書曜先發勝投 北市福林搶首勝

謝國城盃少棒賽今天開打，北市福林國小首戰採投手車輪戰，投手依序登板熟悉比賽節奏，簡書曜先發2局無失分勝投，北市福林投打發揮以11比0、4局擊敗新竹關東國小、拿下首勝。

115年謝國城盃少棒錦標賽為世界少棒聯盟（LLB）少棒賽國內選拔賽，台北市福林國小首戰與新竹市關東國小交手，北市福林簡書曜先發投2局，讓打者6上6下、無失分，張雨齊登板中繼，被首名打者敲出強襲球擊中腳傷退。

北市福林換上投手徐睿呈接替登板，投1局無失分，張紘睿後援投1局也沒有失分、替球隊守住勝利，簡書曜拿下先發勝。

北市福林打線發揮，1局攻下4分，2局拿下2分，3局再添5分、拉開領先差距，達到提前結束比賽門檻。北市福林總教練章子健稱讚先發投手簡書曜表現達到預期，也具有不錯的球速。

章子健提到，今天首場比賽球員難免緊張，但開打後有慢慢進入狀況，首戰就是希望採投手車輪戰，讓幾名主戰投手上場踩踏投手丘，感受比賽節奏。

首場比賽拿下勝利，但主力投手之一張雨齊遭強襲球擊中傷退，章子健表示，目前初步檢查應該是皮肉傷，沒有傷到骨頭，發生在首場比賽，也讓球員有時間可以休息調整。

謝國城盃少棒賽本屆共14支球隊參賽，冠軍隊取得前進LLB亞太區參賽資格，力拚代表亞太區冠軍、前進美國威廉波特打世界賽。台灣去年由台北市東園國小奪下代表權，最終拿下台灣睽違29年的威廉波特世界冠軍。

北市福林游日誠自信腳程最快敲長打 偶像是大谷翔平

115年謝國城盃少棒賽22日開打，北市福林國小首戰投打發揮，游日誠（圖）敲出長打、貢獻2分打點，助隊首戰擊敗新竹關東國小。游日誠自信腳程全隊最快，能作戰也具不錯的打擊實力。中央社

謝國城盃少棒賽今天開打，北市福林首戰投打發揮，游日誠敲出長打、貢獻2分打點，助隊首戰擊敗新竹市關東國小；游日誠自信腳程全隊最快，能作戰也具不錯的打擊實力。

115年謝國城盃少棒賽今天開打，北市福林國小與新竹市關東國小在青年公園謝國城紀念棒球場交手，游日誠首局敲出滾地球帶有1分打點，靠著野手選擇上壘，3局敲出二壘打、替球隊再添分數，單場貢獻2分打點，也敲出北市福林今天團隊敲出唯一長打，助隊以11比0、4局搶勝。

福林總教練章子健表示，今天球員表現算平均，藉由首場比賽觀察調整狀況，對手也有失誤，今天在攻擊方面，游日誠掌握度比較好，具備腳程，可以作戰術，打擊揮棒速度不錯，稍微掌握到的，也可以形成蠻大的殺傷力。

游日誠自評今天打擊狀況不錯，比賽開打前有調整打擊型態，蓄力時不要太多晃動，視線看清楚，手對準球、把球送到外野。

游日誠對腳程有自信，自認應該是全隊跑最快的球員，主要守備位置是外野，外野守備可以有美技、很好玩。

游日誠的爸爸打壘球，從小看著爸爸打壘球產生興趣，從小學二年級開始打社區棒球，五年級開始加入正規棒球訓練，他笑說雖然科班訓練很累，但為了打棒球還是要撐下去，偶像是爸爸還有日籍球星大谷翔平。

謝國城盃少棒田司恩登板穩守 南投新街搶首勝

115年謝國城盃少棒賽南投新街國小22日首戰與新北興穀國小交手，南投新街5局領先差距被拉近，壓上田司恩後援登板穩守，以6比3搶下首勝。中央社記者謝靜雯攝 115年3月22日 中央通訊社

謝國城盃少棒賽南投新街國小今天首戰與新北興穀國小交手，南投新街5局領先差距被拉近，壓上田司恩後援登板穩守，以6比3搶下首勝，總教練紀俊麟直言，每個盃賽開始都不容易。

115年謝國城盃少棒賽今天開打，南投縣新街國小今天在青年公園謝國城紀念棒球場與新北市興穀國小交手，南投新街開賽就有攻勢，靠著紀均叡二壘打先馳得點，田韋皓補上安打添分，3局上靠著紀均叡二壘打再拿2分，4局上靠著盜壘跑回團隊第5分。

兩隊4局打完，南投新街5比1領先，5局下投手有狀況，因為接連保送、安打、失誤失2分，被追到只剩2分領先，2人出局壘上有人局面，換上田司恩接替登板，製造滾地球出局、凍結對手攻勢。

南投新街6局上再拿1分保險分，田司恩6局下續投再讓對手3上3下，球隊守住勝利。田司恩今天後援1.1局沒被敲出安打、無失分。

南投新街總教練紀俊麟表示，每個盃賽第一場都不容易，今天打擊不太順暢，還需要再叮嚀球員，本來就是想讓投手輪番上場、觀察狀況，也讓教練團心理有個底，但壞球偏多，導致投手群登板安排有提前。

田司恩是陣中主力投手，紀俊麟提到，基本設定是關門任務，但還是要看臨場，關鍵時刻輪到對方前段棒次的攻勢，也可能需要提早登板穩住局面。

紀俊麟表示，球員太在意當天表現，還是要提醒球員，發生問題後更重要的是立即調整，因為比賽都接著來，平時盡全力訓練，正式比賽就當成果發表會、展現訓練成果。