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中職／陳韻文手肘不適 獅隊開季終結者：高塩將樹、鍾允華擇一

聯合報／ 記者葉姵妤／台南即時報導
統一獅隊陣中守護神陳韻文因右肘不適，預計趕不上開季。
統一獅隊陣中守護神陳韻文因右肘不適，預計趕不上開季。

統一獅隊迎接28日新球季開打，然而陣中守護神陳韻文因右肘不適，預計趕不上開季，獅隊總教練「大餅」林岳平已有備案，開季將從高塩將樹及鍾允華中擇一擔任關門的角色。

獅隊新球季的牛棚投手佈局，餅總透露，熱身賽階段持續在找一些較缺乏經驗或是年輕的選手，希望他們能夠頂上來。今年開季的終結者人選也會有所調整，陳韻文因右手肘不適，目前還沒有開始牛棚練投。

林岳平指出，今年春訓初期為了讓陳韻文增加球路多添武器，替他做新的球路設計，只是在修正變化球時，手肘的負荷和以往不同，造成他手肘有些不適，目前陳韻文仍有在傳接球，但還沒進入牛棚階段。

因此今年開季在陳韻文缺陣的情況下，獅隊預計會讓高塩將樹或鍾允華移往終結者的位置。

高塩將樹為去年聯盟中繼王，22歲鍾允華則是在2024年獅隊季中選秀第三輪獲青睞，去年後援出賽25場，投了25局，有1勝1敗5中繼，防禦率4.68，今年春訓也投出亮眼表現，林岳平表示：「他在去年後半段的表現就不錯了，只差在經驗上，要知道（終結者）這角色會有點壓力。」

陳韻文 林岳平 中職

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