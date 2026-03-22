快訊

賴總統拋核二、核三具重啟條件 趙少康：民進黨欠台灣人民2300億元

7-11再掀布丁話題？「統一布布」傳將開賣掀網7.6萬按讚延燒、業者回應曝光

伊朗報復預告驚現「危險關鍵字」！美智庫：恐影響中東1億人

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／統一獅開季先發輪值 3洋投+郭俊麟、張宥謙

聯合報／ 記者葉姵妤／台南即時報導
統一獅隊19歲投手張宥謙新球季將擔任本土先發一員。（統一獅提供） 中央通訊社
統一獅隊19歲投手張宥謙新球季將擔任本土先發一員。（統一獅提供） 中央通訊社

中華職棒新球季將在28日展開，統一獅隊今年開季的投手佈局大致底定，將由3洋投獅蒂芬、布雷克、喬登，搭配本土投手郭俊麟及張宥謙，開季首戰的先發投手也呼之欲出。

統一獅隊新球季首戰將在29日於台南亞太棒球場迎戰台鋼雄鷹，先發投手人選為何？總教練「大餅」林岳平沒有明講，但也告訴大家「不用猜了」，依照目前熱身賽的先發投手安排，就能推敲出誰扛首戰。

獅隊今天的熱身賽由獅蒂芬先發，下周二、三還有兩場熱身賽，預計安排由另兩名洋投喬登及布雷克先發，這麼一來，依照登板後的休息天數，將是獅蒂芬最有機會在休息一周後登板投獅隊新球季首戰，也是亞太棒球場的歷史性首戰。

至於開季輪值中的兩名本土投手人選，林岳平已先亮牌，19歲的張宥謙就是開季第5號先發人選，另一人選目前以郭俊麟優先，「（胡）智爲會給他充裕一點的時間，但是開季不排除6位先發都帶著，一位可能要長中繼。」

張宥謙去年球季僅在一軍出賽1場，8月31日對富邦悍將隊先發4局失1分。而他目前在春訓熱身賽先發2場，合計投10.1局，失1分非自責分，拿下1勝，搶進開季先發輪值。

中華職棒 郭俊麟 統一獅

延伸閱讀

MLB／費爾柴德扛第4棒敲1安 李政厚揮春訓首轟

MLB／鄧愷威中繼1局投出3上3下 收下熱身賽首勝

中職／轉戰獅隊成「開心的少慶」 江少慶：傷好多了進度不錯

中職／王威晨一軍首次守一壘 5局1次守備機會很罕見

相關新聞

中職／全力在台應援！李珠珢感性告別LG雙子 富邦「韓援五本柱」強勢合體引爆話題

中華職棒2026年球季即將於3月28日點燃戰火，各隊備戰進入最後階段，其中富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的陣容調整毫無疑問成為球迷關注焦點。隨著韓國職棒LG雙子公布新一季啦啦隊名單，未見李珠珢身影，也讓她的動向正式塵埃落定，新球季將全面轉戰台灣舞台。

韓職／LG雙子公布啦啦隊「沒李珠珢」韓網哀號：大砲要消失了

韓國職棒LG雙子隊今天公布2026年賽季啦啦隊名單，「AI女神」李珠珢不在名單中，引發台韓球迷高度關注。

日職／首打席跑壘倒地一度引起擔憂 林安可2支0收工中斷連4場敲安

效力西武獅隊的林安可，今天擔任第四棒出賽，2打數沒有安打，首打席全力衝搶一壘的過程中重心不穩倒地，一度引起球迷擔憂，幸第二打席仍正常上場打擊。

中職／樂天女孩「韓籍五本柱」成軍！金佳垠甜喊：來看我

2026年樂天女孩全新陣容亮相，由「韓籍五本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠領軍，攜手本土女孩共27人，新成員...

中職／陳韻文手肘不適 獅隊開季終結者：高塩將樹、鍾允華擇一

統一獅隊迎接28日新球季開打，然而陣中守護神陳韻文因右肘不適，預計趕不上開季，獅隊總教練「大餅」林岳平已有備案，開季將從高塩將樹及鍾允華中擇一擔任關門的角色。

中職／統一獅開季先發輪值 3洋投+郭俊麟、張宥謙

中華職棒新球季將在28日展開，統一獅隊今年開季的投手佈局大致底定，將由3洋投獅蒂芬、布雷克、喬登，搭配本土投手郭俊麟及張宥謙，開季首戰的先發投手也呼之欲出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。