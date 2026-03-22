中職／統一獅開季先發輪值 3洋投+郭俊麟、張宥謙

中華職棒新球季將在28日展開，統一獅隊今年開季的投手佈局大致底定，將由3洋投獅蒂芬、布雷克、喬登，搭配本土投手郭俊麟及張宥謙，開季首戰的先發投手也呼之欲出。

統一獅隊新球季首戰將在29日於台南亞太棒球場迎戰台鋼雄鷹，先發投手人選為何？總教練「大餅」林岳平沒有明講，但也告訴大家「不用猜了」，依照目前熱身賽的先發投手安排，就能推敲出誰扛首戰。

獅隊今天的熱身賽由獅蒂芬先發，下周二、三還有兩場熱身賽，預計安排由另兩名洋投喬登及布雷克先發，這麼一來，依照登板後的休息天數，將是獅蒂芬最有機會在休息一周後登板投獅隊新球季首戰，也是亞太棒球場的歷史性首戰。

至於開季輪值中的兩名本土投手人選，林岳平已先亮牌，19歲的張宥謙就是開季第5號先發人選，另一人選目前以郭俊麟優先，「（胡）智爲會給他充裕一點的時間，但是開季不排除6位先發都帶著，一位可能要長中繼。」

張宥謙去年球季僅在一軍出賽1場，8月31日對富邦悍將隊先發4局失1分。而他目前在春訓熱身賽先發2場，合計投10.1局，失1分非自責分，拿下1勝，搶進開季先發輪值。