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全障運5月新北登場 羽球好手吳于嫣：緊張又期待

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
吳于嫣希望更多人關注身障運動。圖／新北市體育局提供
吳于嫣希望更多人關注身障運動。圖／新北市體育局提供

115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，新北首度擔任主辦城市。羽球選手吳于嫣將第四度參賽，且首度以地主身分迎戰，她坦言「既緊張又期待」，希望在熟悉的訓練場地發揮更好表現。

體育局表示，吳于嫣患有罕見疾病「軟骨發育不全症」，但憑藉努力與天分，在國際賽場屢創佳績。她16歲時即在杭州亞帕運拿下女單銅牌，並與搭檔蔡奕琳奪得女雙銀牌；去年杜拜亞洲帕拉青年運動會再奪混雙金牌、女單銀牌，今年2月巴林帕拉羽球世界錦標賽也摘下女雙銅牌，實力備受矚目。

此次全障運羽球賽事場地之一設於新北市立新北高級中學，正是吳于嫣平時訓練的場館。她笑說，「第一次在新北比，而且就在每天訓練的地方」，雖然有主場優勢，但也因觀眾增加帶來壓力，「會期待自己表現更好，所以也有一點小緊張」。

對於本屆賽會強調友善設計，吳于嫣也相當期待。體育局指出，新北在賽會用品上導入貼心設計，包括識別證與號碼布加入點字，服務手冊提供有聲書版本，讓選手能更自主參與比賽。吳于嫣表示，過去身障選手常需他人協助，但這樣的設計「可以讓選手更自主參與，真的會很感動」。

談及自身運動歷程，吳于嫣表示，帕拉運動選手能參加一屆大型賽事已相當不易，她已參加兩屆亞洲帕拉青年運動會，且仍在年齡範圍內，有機會挑戰第三屆，「台灣目前還沒有人做到，這跟我起步早也有關係」。她也分享赴巴林比賽的趣事，笑說當地一年降雨不多，自己卻多次遇到下雨，「覺得滿幸運的」。

體育局指出，吳于嫣對羽球充滿熱情，並從中獲得成就感與前進動力，此次也參與賽會宣傳影片拍攝，盼吸引更多民眾關注全障運與帕拉運動，讓更多人看見身心障礙選手的努力與實力。

吳于嫣16歲時就已經在杭州亞帕運女單獲得銅牌。圖／新北市體育局提供
吳于嫣16歲時就已經在杭州亞帕運女單獲得銅牌。圖／新北市體育局提供

吳于嫣患有罕見疾病「軟骨發育不全症」但熱愛羽球。圖／新北市體育局提供
吳于嫣患有罕見疾病「軟骨發育不全症」但熱愛羽球。圖／新北市體育局提供

羽球 選手 罕見疾病

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