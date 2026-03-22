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中職／全力在台應援！李珠珢感性告別LG雙子 富邦「韓援五本柱」強勢合體引爆話題

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中職／全力在台應援！李珠珢感性告別LG雙子 富邦「韓援五本柱」強勢合體引爆話題

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢新球季將全面轉戰台灣舞台。圖取自IG
李珠珢新球季將全面轉戰台灣舞台。圖取自IG

中華職棒2026年球季即將於3月28日點燃戰火，各隊備戰進入最後階段，其中富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的陣容調整毫無疑問成為球迷關注焦點。隨著韓國職棒LG雙子公布新一季啦啦隊名單，未見李珠珢身影，也讓她的動向正式塵埃落定，新球季將全面轉戰台灣舞台。

李珠珢在3月21日晚間透過Instagram以韓文發表長文，親自向LG雙子與球迷道別。她在貼文中寫下：「大家好，我是李珠珢。能在2025年與LG雙子一起度過一整年，對我來說是非常榮幸的事情。」她特別提到，能夠陪伴球隊走向奪冠時刻，是她人生中極為珍貴且幸福的回憶，「和大家一起應援、一起歡笑、一起流淚的瞬間，我一輩子都不會忘記。」

富邦育樂今天正式宣布，李珠珢今年球季將繼續以Fubon Angels身分為富邦悍將應援。圖／富邦悍將隊提供 陳宛晶
富邦育樂今天正式宣布，李珠珢今年球季將繼續以Fubon Angels身分為富邦悍將應援。圖／富邦悍將隊提供 陳宛晶

回顧過去一年，李珠珢因「三振舞」在台韓兩地爆紅，人氣迅速攀升。她也在文中坦言，這段經歷帶給她無數感動與成長，「謝謝每一位為我加油、專程來看我的粉絲，給了我超過想像的溫暖支持。」字裡行間流露出對球隊與粉絲的深厚情感。

對於未來規劃，她也首度鬆口表示，今年將迎來一段「暫時休息」與調整的時間，「雖然很不捨，但我會努力準備，以更好的樣貌再次與大家見面。」這段話被外界解讀為她將轉換舞台、重新出發的重要訊號。

隨後富邦悍將球團也證實相關消息，富邦育樂總經理陳昭如受訪時表示，李珠珢2026年球季將「全力在台灣應援」，不再進行台韓兩地奔波。消息一出，立刻引發悍將球迷熱烈討論，對她新球季完整參與充滿期待。

李珠珢感性告別韓職，新球季將全面轉戰台灣舞台。圖取自IG
李珠珢感性告別韓職，新球季將全面轉戰台灣舞台。圖取自IG

在整體陣容方面，Fubon Angels今年韓籍成員堪稱歷來最豪華配置。除了原有高人氣成員李雅英與南珉貞持續留隊外，李晧禎宣布回歸，加上新加盟、來自韓職起亞虎啦啦隊的朴星垠，再加上確定留台發展的李珠珢，正式形成備受矚目的「韓援五本柱」。

球團內部人士透露：「今年的韓籍成員各自都有鮮明特色與高人氣，加上李珠珢確定長期在台，整體整合與演出完整度會更高，對球迷來說是一大亮點。」

李珠珢感性告別LG雙子。圖取自IG
李珠珢感性告別LG雙子。圖取自IG

李珠珢發文感性告別韓職。圖截自IG
李珠珢發文感性告別韓職。圖截自IG

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