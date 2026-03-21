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中職／因傷暫空出三壘位置 梁家榮鼓勵學弟：打不好也有它的價值

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
梁家榮出席中職開季活動。圖／中職提供
梁家榮出席中職開季活動。圖／中職提供

樂天桃猿隊新任隊長、三壘手梁家榮，今年在春訓時膝蓋不適，目前在官辦熱身賽還未出賽，他也盼能利用這段時間讓傷勢好好休養、復原後再進行下一步，雖然開季可能晚一點開始，但希望能夠順利完成整季賽事。

梁家榮今年隨樂天桃猿隊赴台東進行春訓，也參與球隊的自辦熱身賽，但之後因膝蓋不適暫緩官辦熱身賽行程，目前隨二軍待在桃園青埔棒球場。今天他現身高雄參與中職開季活動，他也透露自己膝蓋稍微發炎，但狀況不嚴重，預計近期就能重新開始比賽。

從18歲高中畢業加入職棒，梁家榮今年已要迎接生涯第13個球季，僅管已是球隊的主戰三壘手，但他也戰戰兢兢地面對每一場比賽、珍惜每一個機會，「只要一受傷，馬上就會有人來取代你，後面一直都有人要爭取這位置，所以只要沒把握好機會，也是很危險。」

近期在梁家榮受傷期間，猿隊在熱身賽啟用包括劉子杰、曾冠傑等年輕球員守三壘，僅管面對一軍強度，表現還不盡理想，但梁家榮以過來人身份鼓勵學弟，「賽季很長，要想有什麼辦法能幫助球隊，把狀態不好的時間愈縮愈短。」

梁家榮過去也歷經許多磨練、繳了許多學費才站穩一軍，如今他也想告訴年輕球員，「不是只有打得好才是有價值，打不好也有它的價值，有所收穫比一直打安打更重要，大家都會經歷這段時間。」

梁家榮 位置

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