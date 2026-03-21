中職／轉戰獅隊成「開心的少慶」 江少慶：傷好多了進度不錯

投手江少慶今年轉披統一獅隊戰袍，今天出席中職新球季開季活動，讓富邦悍將的前隊友們看到「開心的少慶」，他也坦言，自己心情確實比較輕鬆，「傷好了比較多，進度很不錯，自己的心境和身體上都得到很多紓解。」

中職今天舉辦開季活動，各隊派兩名球員代表出席，富邦悍將隊由范國宸，以及透過FA從統一獅隊轉戰悍將的捕手林岱安出席，江少慶則是成為林岱安FA的補償球員，轉戰統一獅隊，今天以獅隊球員身份出席，兩人今天也「同框」現身。

各隊球員聚集在台上時，范國宸說出：「感謝岱安做這決定，讓我可以看到現在很開心的少慶。」聽到這句話，少慶露出燦爛的笑容回應。之後江少慶受訪時被問及此事，他表示：「可能前幾年都因為受傷，心情比較低落，今天笑容有比較多，可能是因為傷好多了，進度也不錯。」

江少慶因胸大肌撕裂，去年整季未出賽，今年將從獅隊復出，依照他目前的進度，有機會在四月初重返投手丘。江少慶透露，目前已經進行4至5次牛棚練投，今天早上也進行了輕牛棚，投了約25顆球，狀況還不錯，「接下來會進行模擬比賽，再看看隔天的身體狀況，預計四月第一周可以出賽。」

從新莊「南漂」到台南，江少慶透露，一開始加入獅隊時，和隊友們幾乎完全不熟，但如今已慢慢能適應台南的生活，「食物就像大家說的，偏甜，但慢慢習慣了。」他也特別點出，偏甜的滷肉飯，味道吃起來確實「滿特別的」。