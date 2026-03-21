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中職／雄鷹9局下攻5分逆轉 龍隊熱身賽6連敗寫非新軍最慘紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王博玄9局下敲三分砲，帶動台鋼雄鷹隊單局5分逆轉戰局。本報資料照片
王博玄9局下敲三分砲，帶動台鋼雄鷹隊單局5分逆轉戰局。本報資料照片

味全龍隊在官辦熱身賽的連敗之旅止不住，今天帶著5：1領先進入9局下還是枉然，王博玄三分砲先帶起台鋼雄鷹隊追擊氣勢，後續龍隊仍有機會靠雙殺結束比賽，卻發生守備失誤，讓雄鷹跑回追平分，杜家明補上再見安打，龍隊以5：6輸球，吞下6連敗。

龍隊官辦熱身賽6連敗，已經排名史上第3慘，前兩名2023年雄鷹9連敗、2020年龍隊8連敗，都是新球隊成軍第一年尚未升上一軍時，龍隊寫下非新軍最長連敗紀錄。

龍隊此役贏球機會大好，2局上張祐嘉安打開路，林辰勳二壘打、李凱威三壘打以及郭天信高飛犧牲打各帶有1分打點，8局上張祐銘滿壘敲安再送回2分。

龍隊由呂偉晟9局下把關5：1領先，面對5位打者只拿到1個出局數，對吳柏萱投出觸身球、藍寅倫敲安，王博玄敲出三分砲，為戰局重燃生機，呂偉晟保送林家鋐後，龍隊換上林柏佑接手，曾昱磬代打敲安延續攻勢，一、三壘有人局面，郭永維打向三壘方向的滾地球，龍隊有機會以雙殺結束比賽，結果二壘手吳承皓發生傳球失誤，雄鷹跑回追平分，杜家明再以再見安打助雄鷹銜走勝利。

李凱威 郭天信 王博玄

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