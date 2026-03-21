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中職／把國家隊交給更可靠的學弟 陳冠宇要拚複數年約投到40歲

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
樂天桃猿隊陳冠宇（中）從國家隊退役。圖／中華職棒提供
樂天桃猿隊陳冠宇（中）從國家隊退役。圖／中華職棒提供

打完今年世界棒球經典賽（WBC）後，樂天桃猿隊35歲左投陳冠宇發文宣布從國家隊退役，陳冠宇今天出席中職開季活動時，親口道出真心話，「也不是說我決定我退休，是我覺得現在的學弟很能讓人依靠。」接下來他將把重心放回自己的生活、新球季，爭取下一張複數年約。

陳冠宇原本在2024年世界12強賽奪冠後就有意卸下國家隊戰袍，但今年經典賽在總教練曾豪駒的邀約和說服之下，再次為國家隊參戰，他也已知這就是最後一次，「事實上自己也沒有什麼上場投的機會，代表國家隊可以交給更可靠的學弟，在入選後安排投手調度時我就覺得，他們會是未來國家隊的依靠。」

陳冠宇也提到，去年WBC資格賽時，看到包括陳柏毓沙子宸等年輕選手的表現，以及在中職例行賽遇到徐若熙、古林睿煬，「我都很想跟這些優秀的學弟有更多的相處時間。」而這次經典賽一起打拚的時光，陳冠宇表示：「讓我看到他們對棒球的信念和熱情，我在跟他們同年紀時，好像沒做得那麼透徹，跟他們同隊我很開心。」

回顧這20年的國家隊經歷，陳冠宇直言：「沒想過一路上可以走這麼久，從我是學弟開始，走到最後是資深的學長，每一屆都有很好玩的故事。」他也感謝一路上來國家隊給的機會和經驗，「很謝謝教練們很信任我，邀請我進來打國家隊，我還是那句話，不是我去選擇國家隊，而是國家選擇我。」

陳冠宇分享，披上國家隊戰袍出賽，所承受的壓力絕對和球季時不同，「國際賽就是一場定輸贏，一球都不能失投的情況下，壓力一定跟例行賽不一樣。」他也笑說：「當然是希望不要再有扛那麼多壓力的時候，接下來就是把自己該做的事情做得更游刃有餘。」

從國家隊「畢業」，但陳冠宇的棒球生涯還沒有要輕易喊停，他笑說：「現在是階段性任務完成，目標希望可以投到40歲。」而對於即將開打的新球季，他期許自己能身體健康，在合約年投出好成績，「希望可以再拿一張複數年約。」

徐若熙 沙子宸 陳柏毓

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