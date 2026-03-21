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中職／江少慶從憂鬱到笑容滿面 有信心4月回到投手丘

中央社／ 高雄21日電
統一獅隊投手江少慶。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手江少慶。圖／統一獅隊提供

從富邦悍將隊轉戰統一7-ELEVEN獅隊，投手江少慶今天出席中華職棒開季宣傳活動時，露出不少笑容，他表示近年受到傷勢困擾，心情上比較憂鬱，但對接下來4月復出的時間表有信心。

江少慶2024年因右側胸大肌撕裂傷賽季提前報銷，去年也未出賽，今年因為悍將簽下自由球員林岱安，作為補償球員換穿獅隊球衣，今天參加宣傳活動前，與林岱安互相擁抱，江少慶說：「因為（轉隊）是球團跟球團之間，球員做好自己的本分。」

雖然今天笑容滿面，但江少慶解釋與轉隊無關，而是傷勢終於朝好的方向前進，「前幾年受傷，自己比較憂鬱，今年傷好得差不多，春訓也比較完整，心境、生理都有紓解。」

力拚今年球季復出，江少慶透露自己目前的進度大約投了4至5次牛棚，今天早上才投了20球，狀況都還不錯，球團則預計安排他4月第1週到二軍登板實戰，江少慶說：「時間上是可以，接下來先丟模擬比賽，看隔天身體的反饋，可以的話就如期出賽。」

中華職棒 自由球員 江少慶

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