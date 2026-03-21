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中職／又登頂了！悍將熱身賽4連勝 單場7盜差點平聯盟紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張洺瑀躲過觸殺，跑回富邦悍將隊的超前分。圖／富邦悍將隊提供
張洺瑀躲過觸殺，跑回富邦悍將隊的超前分。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊在官辦熱身賽的連勝氣勢擋不住，今天以2：1擊敗樂天桃猿隊，取得4連勝、5連不敗，登上龍頭寶座，距離官辦熱身賽另類4連霸愈來愈近了。

悍將今天由江國豪先發，以71球完成6局投球，僅被敲1安打，就是陳晨威在首局的陽春砲，接下來完全封鎖猿隊打線，僅因兩次保送出現上壘者。

悍將打線此役攻勢集中在7到9棒，面對猿隊強投威能帝，第3局前3位打者張洺瑀、豊暐、葉子霆都敲安打，但張洺瑀盜壘失敗，申皓瑋林澤彬都遭到三振，該局攻勢空手而歸；悍將5局上張洺瑀挨觸身球，靠盜壘、短打推進站上三壘，葉子霆的安打送回追平分。

威能帝以5局失1分收工，悍將第7局面對陳柏豪，張洺瑀再敲二壘打，豊暐偷點點出一支內野安打，悍將一出局、一三壘有人局面，豊暐啟動盜壘，三壘上的張洺瑀看到捕手宋嘉翔傳向二壘後也挑戰本壘，猿隊雖在二壘前抓到出局數，但傳本壘傳偏，張洺瑀躲過觸殺，跑回悍將超前分。

曾峻岳9局下一出局後保送林政華，後續二壘手陳愷佑接球失誤、張閔勛敲安，猿隊攻占滿壘，曾峻岳先面對余德龍飆K，再讓成晉打成內野飛球出局，驚險守住1分差勝利。

悍將此役以速度戰施壓對手，全場7次盜壘成功，改寫隊史在官辦熱身賽的新高紀錄，聯盟紀錄則是2021年3月9日味全龍隊的8盜。

原本在官辦熱身賽排名第一的中信兄弟隊今天以3：6不敵統一獅隊，累積4勝3敗，悍將則靠這一波4連勝、5連不敗，累積4勝2敗1和，一舉躍上龍頭寶座。

陳柏豪 林澤彬 申皓瑋

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