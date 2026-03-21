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中職／「湯米兄弟」經驗談 吉力吉撈告訴張肇元：不會再斷了用力丟

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
兩位同樣開過TJ手術的捕手張肇元（左）、吉力吉撈・鞏冠（右）同台。記者葉姵妤／攝影
兩位同樣開過TJ手術的捕手張肇元（左）、吉力吉撈・鞏冠（右）同台。記者葉姵妤／攝影

台鋼雄鷹主戰捕手張肇元今年初進行右手肘韌帶重建手術（Tommy John手術），今天出席中職新球季開季活動，同場現身的味全龍吉力吉撈・鞏冠也以「過來人」身份給建議，但講得很直接，「（韌帶）也不會再斷了，就用力丟就好。」

張肇元因右手肘韌帶斷裂開了TJ手術，目前仍在復健中，他也分享當時得知需要動刀的消息，「心情有點難過，不太敢相信，怕動刀了可能棒球生涯就要結束。」但教練團都不斷鼓勵他，讓能夠比較釋懷一些。

張肇元透露，體能教練有告訴他，今年球隊少了他雖然有點可惜，但他可以利用這段時間學習和傷痛共處，並且強化自己，「有些事情以前沒看清楚，現在可以好好看比賽，讓腦袋更進步。」

今天張肇元帶著右肘護具出席中職開季活動，活動上的小插曲，是張肇元和兩位同樣開過TJ手術的學長吉力吉撈・鞏冠、中信兄弟外野手張志豪坐一排，張肇元笑說，吉力吉撈・鞏冠看到後就說，三個「湯米兄弟」坐在一起。

吉力吉撈・鞏冠為捕手開TJ的「前輩」，2015年旅美時期就曾接受手術，如今已10年過去，他也過來人身份和張肇元分享，「開完刀丟球會有點恐懼，但它（韌帶）也不會再斷了，就用力丟就好。」

看到大家疑惑的反應，吉力吉撈・鞏冠再次強調，「未來15年不會再斷一次。」接著看看自己的手肘說，「還有5年啊，就好好保養。」他也要張肇元別害怕，防護團隊給最好的照顧，「不要焦慮，應該很快可以打擊。」

吉力吉撈・鞏冠告訴張肇元：「還有一段很長的路要走，期許回來更強壯，要好好把握復健的時候，這段時間可以讓自己更好。」張肇元也回應學長，「希望可以跟賢拜一樣粗。」

張志豪 中職 張肇元 台鋼雄鷹 吉力吉撈 味全龍

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