國中硬棒／艾太郎再見安 長安首闖冠軍戰

國中硬式棒球聯賽4強台北市長安國中與新北市二重國中交手，長安7局下靠著艾太郎再見安打，以3比2險勝二重，首度挺進國中硬式棒球聯賽冠軍戰，創下隊史紀錄。

114學年度國中棒球聯賽（硬式組）4強長安與二重交手勢均力敵，二重開賽靠著張少遠二壘安打先馳得點，以1比0維持到5局結束。

長安6局下有攻勢，李雨澤、艾太郎連續敲出安打，2出局後，蔡坤典安打送回2分超前比數。二重7局上2出局後，靠著張少遠安打，再將比分追平；到了7局下，長安2人出局後，艾太郎擊出左外野安打，一棒跟對手說再見。

長安總教練鄭凱名表示，輪到艾太郎時很有信心；他也鼓勵球員「輸贏靠你」，艾太郎打擊好，預賽就曾打過全壘打，國二就扛第4棒，之前容易因情緒影響表現，國中近1年半變得沉穩，可能是跟著學長出賽成長較多。

艾太郎單場敲3安，包括國中首支再見安打。他說，當下對方投手球高起來，球來就打，運氣好一點，最近有把力量練起來；國二就扛第4棒不會有壓力，喜歡打擊，因為可以天天上場，但對投球比較有信心。

長安過去最佳成績是110學年度季軍，今年締造新猷，明天將與地主台東體中爭取隊史首冠。鄭凱名說，校長、主任昨天就到台東為球隊加油，突破紀錄就靠這一場，大家很團結，明天希望繼續拚，地主氣勢強，關鍵會是打擊能否發揮。

冠軍戰將於明天上午11時在台東棒球村第一棒球場舉行，由長安國中對上台東體中；季軍戰則先在9時開打，由忠孝國中與二重國中交手。