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中職／新球季開季倒數 蔡其昌：新版APP將上線、二軍測試電子好球帶

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
會長蔡其昌透露新球季起除了全新改版的APP即將上線，也將在二軍測試電子好球帶。圖／中華職棒提供
會長蔡其昌透露新球季起除了全新改版的APP即將上線，也將在二軍測試電子好球帶。圖／中華職棒提供

2026中華職棒開季宣傳活動「開季團圓大辦桌2.0」今天晚間在高雄登場，揭曉中職37年口號「BE THE ONE」，會長蔡其昌在任期內最後一次參與開季活動，也透露新球季起除了全新改版的APP即將上線，也將在二軍測試電子好球帶。

對於中華職棒全新改版APP，蔡其昌透露「做得不錯」，已經有接近大聯盟的水準，「進階數據的呈現也是重點，每一顆球的位置都看得到。」而這套APP預計在下周球季開打時才會上線。

備受討論的「電子好球帶」則是預計在今年先於二軍進行測試，蔡其昌表示，本季會先在二軍開始測試電子好球帶，而並非每個二軍球場都有Trackman系統，因此目前預計先從二軍開始，測試系統是否準確及穩定，依照目前規劃，還不會直接用在二軍比賽中。

蔡其昌表示，只要今年系統在二軍測試準確，「依照我設定的目標，希望明年可以在一軍開始採用電子好球帶，可行的話，可行的話，或許明年熱身賽就可以啟動。」

另外今年中華職棒也將加大壘包尺寸，規格比照大聯盟，並且由聯盟向與經典賽同樣的廠商訂製中職專屬壘包，上面也將加上中職logo。

會長蔡其昌透露新球季將在二軍測試電子好球帶。圖／中華職棒提供 陳宛晶
會長蔡其昌透露新球季將在二軍測試電子好球帶。圖／中華職棒提供 陳宛晶

高雄 大聯盟 中華職棒

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