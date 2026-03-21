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國中硬棒／賴品叡後援3局穩守 東體睽違6年再爭冠

中央社／ 台北21日電
台東體中。資料照
台東體中。資料照

國中硬式棒球聯賽台東體中連兩天鏖戰到延長賽搶勝，今天4強與高雄忠孝國中交手，延長賽8局上攻下2分，賴品叡後援3局穩守，助隊以7比6搶勝，睽違6年再闖冠軍戰。

114學年度國中棒球聯賽（硬式組）台東體中昨天4強與桃園新明國中交手，鏖戰至延長賽，靠著林恩再見安打搶勝晉級。

今天4強與高雄忠孝國中交手也是硬戰，兩隊前3局都沒有拿下分數，台東體中4局上靠著林庭安、陽念先、余秉軒接連安打攻下2分，忠孝4局下攻4分超前比數。

台東體中5局上林恩率先敲出三壘打，董彥威安打先追1分，靠著犧牲觸擊、胡成睿二壘打扳平比數，賴品叡適時安打，幫助球隊再度要回領先；忠孝6局下靠著接連安打、滾地球再度將比數扳平。

兩隊7局打完僵持不下，突破僵局制延長賽8局上，台東體中靠著2支安打、高飛犧牲打，單局攻下2分；8局下賴品叡雖有投出保送、出現失誤，但沒被敲出安打，僅失1分，替球隊守住勝利。

賴品叡後援投3局，沒被敲出安打，投出2次三振，失掉1分非責失分，拿下勝投。台東體中繼108學年度之後，睽違6年再闖冠軍戰，明天將與台北市長安國中爭冠。

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