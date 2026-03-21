中職／王威晨一軍首次守一壘 5局1次守備機會很罕見

中華職棒熱身賽今天出現罕見場面，中信兄弟隊隊長王威晨站在一壘守備，這是他一軍生涯包含例行賽、熱身賽第1次，有趣的是，只有1次守備機會，沒有失誤。

兄弟今天在亞太棒球場主球場面對統一7-ELEVEN獅隊，王威晨擔任先發第3棒、一壘手，過去在一軍以三壘為主的他第1次守一壘，中職生涯只有2016年在二軍時曾經守過2場一壘。

一壘手負責接球完成刺殺，通常守備機會較多，然而王威晨今天守備了前5局，有7個出局數是三振、8個出局數是飛球接殺，唯一守備機會是4局下朱迦恩被三振後，因捕手漏球，補傳一壘完成出局數，王威晨才接到第1球。

王威晨今天打了3打席，敲出1支安打，另有三振、四壞保送各1次，第6局因守備更替被換下休息；而終場兄弟以3：6輸給統一獅隊。