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日職／張峻瑋二軍熱身賽飆154公里 連兩戰後援無失分

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
張峻瑋。特派記者余承翰／東京攝影
張峻瑋。特派記者余承翰／東京攝影

日職軟銀隊20歲台灣育成投手張峻瑋，今天在二軍熱身賽對阪神虎隊後援出賽，投2.1局只被敲出1支安打，沒有失分，與先發投手大野稼頭央聯手完封對手。自經典賽結束後在熱身賽的兩場後援出賽，皆無失分。 

張峻瑋今年季前披上中華隊戰袍參與經典賽，也是陣中最年輕的投手，在大賽中登板展現好膽識。中華隊預賽止步後，他也回到軟銀隊二軍繼續春訓，為爭取成為支配下球員繼續努力。

今天軟銀隊二軍對上阪神二軍，軟銀先發投手大野稼頭央主投6.2局用105球退場，張峻瑋在第7局一壘有人時登板接替，第一球飆速154公里，讓嶋村麟士朗擊出游擊滾地球出局，只用1球就結束對手該局的攻勢。

8局上張峻瑋續投，用3球讓井坪陽生擊出飛球出局，接著對佐野大陽投出觸身球，但馬上用3球讓前川右京遭到三振出局，再用1球解決川崎俊哲。9局上張峻瑋讓首名打者西純矢因失誤上壘，再被百崎蒼生敲二壘打，但他接著連抓3個出局數化解危機，替球隊守住勝利，最終軟銀隊就以8：0勝出。

張峻瑋此戰後援2.1局用27球，面對10名打者僅被敲1安，有1次三振，投出1次觸身球保送，沒有失分，最快球速達154公里。他在熱身賽的前一場出賽則是在15日面對歐力士隊二軍，後援2局送出2K，沒有失分。

中華隊 經典賽 後援

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