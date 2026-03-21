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棒球／謝國城盃少棒22日開打 拚前進威廉波特資格

中央社／ 記者謝靜雯台北21日電
台北市東園少棒隊。（世界少棒聯盟檔案照）
台北市東園少棒隊。（世界少棒聯盟檔案照）

威廉波特（LLB）少棒賽國內選拔賽、謝國城盃少棒賽將於明天開打，也是青年公園謝國城紀念棒球場冠名後首個比賽，總計14支球隊力拚冠軍，爭取代表台灣出賽資格。

115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽為威廉波特少棒賽國內選拔賽，球隊以學校單一聯盟名稱報名參賽（每縣市限一隊參賽），今年總計14支球隊參賽，冠軍隊將可代表台灣參加亞太賽，若順利取得亞太賽冠軍，則可前進威廉波特參加世界賽。

去年由台北市東園少棒隊拿下代表權，一路打入威廉波特世界賽、奪下台灣睽違29年的世界冠軍，台北市今年則由福林國小代表參賽。

今天開幕典禮，謝國城棒球文教基金會董事長謝南強出席表示，青年公園在13日正式揭牌，完成冠名為「青年公園謝國城紀念棒球場」，從去年9月開始，由基金會出資共新台幣1500萬元，將整個青年公園內外整修。

謝南強勉勵球員，從明天開始的賽事，最重要的是不要緊張、平常心面對，就可以發揮平時練習累積的實力，得到好的成績，也期許台灣今年可以再度到威廉波特帶回世界冠軍。

主辦單位台灣世界少棒聯盟（TLLB）今天安排開幕園遊會，也特別於開幕典禮中頒發「最佳志工獎」，表揚每隊推舉出的熱心家長，感謝其對球隊的付出；連續5年冠名贊助賽事的中華電信則提供參賽球隊免費園遊券，也提供球隊Hami Video「運動館」14天免費體驗。

台灣美津濃今年也持續挹注資源，提供冠軍隊前往亞太區參賽的球衣及部分球具贊助，今年亞太賽將於韓國華城舉辦，時間訂於6月27日至7月3日，世界賽則在8月19日至30日於美國賓州威廉波特進行。

本屆賽事最後4天25日至28日將由愛爾達體育台、緯來精采台、東森電視、公視+、GETWINSPORT（YouTube/Twitch）等頻道進行轉播，冠軍戰將於28日晚間6時舉行。

威廉波特

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