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10個月拚到位！台南亞太成棒主球場中職認證過關 迎一軍賽事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，於3月17日通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）一軍賽事認證，確認各項設施與營運條件已達職業比賽標準，歷經近10個月整備，正式邁入啟用階段。

台南市體育局指出，球場自去年6月25日啟動首次現場勘查後，歷經多階段場地檢視、測試賽及改善作業，逐步優化球場功能與營運條件。期間不僅進行燈光、草皮、觀眾席及球員設施等多項檢測，也透過測試賽，確保賽事安全與順暢進行。歷時近10個月的整備作業，最終取得職業賽事使用資格。

本次審查認證依聯盟球場審查準則辦理，由聯盟專家組成審查委員會，並邀請職業棒球員工會代表參與，從場地設施、安全規範、觀眾動線到比賽營運進行全面評估。審查結果認定球場整體條件符合一軍賽事需求，代表台南已具備承辦職業棒球賽事的完整能力。

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年將由統一獅隊安排48場例行賽，作為正式主場及賽前訓練基地，將於3月29日迎來球場首場中職開幕戰，預計吸引2.5萬名球迷進場觀戰，共同見證台南職棒新時代的到來，為「棒球之都」再添指標場館。

體育局長陳良乾表示，成棒主球場不僅服務職業賽事，也將兼具基層與青棒培訓功能，未來將持續強化場地管理與營運，提升台南在國際棒球版圖中的能見度。

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中職認證，審查委員現場勘查情況。圖／台南市體育局提供
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中職認證，審查委員現場勘查情況。圖／台南市體育局提供

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中職認證，審查委員現場勘查情況。圖／台南市體育局提供
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中職認證，審查委員現場勘查情況。圖／台南市體育局提供

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。圖／台南市政府提供
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。圖／台南市政府提供

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。圖／台南市政府提供
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。圖／台南市政府提供

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查。記者吳淑玲／攝影

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