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10個月拚到位！台南亞太成棒主球場中職認證過關 迎一軍賽事
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，於3月17日通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）一軍賽事認證，確認各項設施與營運條件已達職業比賽標準，歷經近10個月整備，正式邁入啟用階段。
台南市體育局指出，球場自去年6月25日啟動首次現場勘查後，歷經多階段場地檢視、測試賽及改善作業，逐步優化球場功能與營運條件。期間不僅進行燈光、草皮、觀眾席及球員設施等多項檢測，也透過測試賽，確保賽事安全與順暢進行。歷時近10個月的整備作業，最終取得職業賽事使用資格。
本次審查認證依聯盟球場審查準則辦理，由聯盟專家組成審查委員會，並邀請職業棒球員工會代表參與，從場地設施、安全規範、觀眾動線到比賽營運進行全面評估。審查結果認定球場整體條件符合一軍賽事需求，代表台南已具備承辦職業棒球賽事的完整能力。
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年將由統一獅隊安排48場例行賽，作為正式主場及賽前訓練基地，將於3月29日迎來球場首場中職開幕戰，預計吸引2.5萬名球迷進場觀戰，共同見證台南職棒新時代的到來，為「棒球之都」再添指標場館。
體育局長陳良乾表示，成棒主球場不僅服務職業賽事，也將兼具基層與青棒培訓功能，未來將持續強化場地管理與營運，提升台南在國際棒球版圖中的能見度。
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