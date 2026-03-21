台南鐵人三項賽潘家兄妹成功衛冕 潘子易放眼奧運資格

2026台南鐵人三項全國錦標賽今天上午在台南安平觀夕平台海域及周邊道路盛大登場，賽事結合游泳、自由車及路跑三項運動，吸引近千位國內外選手參賽。去年標準賽菁英組男女冠軍潘子易、潘昱婷衞冕成功，兄妹聯手寫下二連霸紀錄。

潘子易表示，最大的目標是爭取奧運排名，成為首位進軍奧運鐵人三項的台灣選手。潘家兄妹平時一起訓練，潘昱婷說：「哥哥就是我的教練，有他在前開路，我獲益良多，很感謝他。」

25歲的潘子易是去年全運會個人賽金牌，也是目前國內實力最好的鐵人三項選手，因此他決定放眼國際，接下來兩年盡量出國比賽，希望在2028年洛杉磯奧運前達標，估計至少須躋身前70或80名才有機會參賽，過去他最好的世界排名是100名左右。他說：「國內鐵人三項運動的發展必須和國際接軌，希望由我開始來突破瓶頸。」

23歲的潘昱婷也完成二連霸，每次參加台南全國賽都能名列前茅，她的目標是進軍鐵人三項U23世錦賽，以年齡而言這是她最後一次機會，希望能爭取足夠積分順利參賽。她從小就接觸鐵人三項，熱愛這項運動，很感謝家人的支持，會一直走下去。

菁英組男子亞軍江典祐目前台北市立大學四年級，他說：「去年我也是亞軍，學長潘子易太強了。」他原本是游泳選手，大學才練鐵人三項，並將目標放在今年底名古屋亞運，但要先取得參賽門票。去年全國運動會他後繼乏力，錯失獎牌，希望明年能夠如願站上全運頒獎台。

無獨有偶，菁英組女子亞軍張綺文也是「二連亞」，她是一位赫赫有名的資深名將，去年寫下全運會三連霸紀錄。她也把目標放在進軍亞運、奧運，但必須多爭取出國比賽，才能衝高排名或積分。她認為選手的體力極限大約在35歲，因此還有足夠的時間全力一搏；至於多年來參加鐵人三項運動，最大收穫除了成績以外，就是透過各個國內外賽事拓展視野，無論身心都獲得明顯成長。