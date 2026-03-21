新竹棒球場「合意解約」轉型 李國璋：高虹安赴日尋找安全答案

新竹棒球場因場地缺失封場改善近4年，傳出新竹市府已與龍來公司合意解約。對此，新竹市議員李國璋指出，「球場解約」議題遭部分民代政治操作，但是，爛到骨子裡的球場，誰才是始作俑者？如今，他與議員們及新竹市長高虹安在赴東京巨蛋取經，看的是結構安全、是排水與草皮的專業標準，就是替新竹尋找真正的安全答案。

李國璋在臉書發文指出，「球場解約」議題又有部份民代進行政治操作，他一開始便堅決反對前市長林智堅拆除、就地改建棒球場，新竹市立棒球場的問題從來不只是工程瑕疵，而是一個被全台灣棒球迷記住的慘痛教訓。

他說，回顧2017年，林智堅也曾風風火火赴日考察福岡巨蛋，結果呢？2022年球場風光開幕，卻只打了兩場比賽，就因為場地安全問題導致球員受傷、緊急停用。這證明考察若只是為了作秀，回國後依然蓋不出安全的球場。

李國璋說，他高虹安、市府人員在東京巨蛋進行最基層的考察。看的是結構安全、看的是排水與草皮的專業標準，要確保這一次新竹人能真正「安心使用」球場。

李國璋指出，新竹棒球場在專業檢視後，就發現設計與施工存在結構性問題，這就是為什麼即便花了公帑，仍得面臨重新評估人工草皮等重大改善。2022年球員受傷後，球場早已無法實際營運，這場悲劇真正的始作俑者是誰？市民心中自有公評，之後，巨佳營造申請保全證據，導致市府一整年都無法開挖，市民的權益才是因此被糟蹋。

李國璋說，市府與龍來公司是基於球場整建進度與未來發展達成「合意終止」原營運合作，並轉型為「基層棒球發展夥伴」，市府不迴避、不粉飾，要把問題攤在陽光下一項一項解決，新竹人要的不是華麗的開幕剪綵，而是經得起考驗的公共建設。

市府指出，市府與龍來公司雙方就球場整建進度與未來使用方向持續密切溝通。在審慎評估整體條件後，雙方合意終止原營運合作關係，並轉化為更具長遠價值的合作模式。未來三年，將共同投入新竹市基層棒球培訓，強化選手培育體系，為城市棒球實力扎根，打造永續發展基礎。

市府表示，目前已有多個單位對於新竹棒球場賽事引薦以及未來場館營運表達合作意願並進行洽談。市府將持續秉持「公開透明、專業治理、確保安全」三大原則，加速改善進度，並主動對外說明，展現負責任且高效率的治理作為。