中職／樂天女孩「韓籍五本柱」成軍！金佳垠甜喊：來看我

2026年樂天女孩全新陣容亮相，由「韓籍五本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠領軍，攜手本土女孩共27人，新成員金佳垠向粉絲喊話：「一起來桃園看可愛的我吧。」

中華職棒樂天桃猿隊應援團樂天女孩今天舉辦開季記者會，首次合體的韓籍五本柱成全場焦點，其中高佳彬與金佳垠首度公開現身，身體微恙的高佳彬表示，「今天有點小感冒，請大家多多包涵。」談到對中職印象，金佳垠與高佳彬也表示，曾透過廉世彬的IG限動看到球場熱鬧氛圍。

續任樂天女孩隊長的曲曲表示：「今年上半季會有27位，大家一起為球團、球員加油，一起做伙，邁向二連霸。」特級副隊長筠熹則以樂天招牌口號炒熱氣氛：「烤肉烤起來、好玩一直玩、勝利贏過來。」

曲曲也透露女孩陣容仍將持續擴編，雖然沒有現在就公布，「請大家多給我們信心和耐心，我們下半季會有更多女孩加入我們。」筠熹則補充：「我們沒有故意往後，都是配合節目錄影。」