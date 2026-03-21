快訊

「品木宣言」宣布全台撤櫃！官方曝最後營業日：感謝一路支持

健身教練服用非法「增肌神藥」喪失性功能 還有人失去生育能力

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／首打席跑壘倒地一度引起擔憂 林安可2支0收工中斷連4場敲安

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可。截圖自西武獅IG
林安可。截圖自西武獅IG

效力西武獅隊的林安可，今天擔任第四棒出賽，2打數沒有安打，首打席全力衝搶一壘的過程中重心不穩倒地，一度引起球迷擔憂，幸第二打席仍正常上場打擊。

西武今天在熱身賽面對橫濱隊，先發投手上演「平良對決」，西武平良海馬、橫濱平良拳太郎同場過招。

西武由林安可擔任第四棒、指定打擊，第2局以首位打者上場，打出一壘方向滾地球，全力衝搶一壘過程中重心不穩撲倒在地，而他先是檢視自己的右腳踝，防護員與翻譯也一起上前了解狀況，引起擔憂是否腳部出現傷情。林安可隨後自行走下場，也在下一打席正常站上打擊區，顯示狀況應無大礙。

林安可第二打席打向中外野遭到接殺，接下來就在第三打席被代打換下，此役以2打數沒有安打收工。

林安可中斷連4場敲安，熱身賽合計出賽6場，累積16打數敲出5安打都是一壘打，打擊率3成13。

西武 林安可 日職

延伸閱讀

日職／經典賽國手賽前接受獻花 林安可熱身賽改打第6棒、DH

MLB／怎麼了？費爾柴德5支0、吞3K 開轟後已連8打數沒安打

MLB／鄭宗哲熱身賽敲安擺脫低潮 ABS挑戰好球成功獲保送

MLB／台美混血重砲同場炸裂！龍恩、卡洛爾春訓首轟同時出爐

相關新聞

韓職／LG雙子公布啦啦隊「沒李珠珢」韓網哀號：大砲要消失了

韓國職棒LG雙子隊今天公布2026年賽季啦啦隊名單，「AI女神」李珠珢不在名單中，引發台韓球迷高度關注。

中職／樂天女孩「韓籍五本柱」成軍！金佳垠甜喊：來看我

2026年樂天女孩全新陣容亮相，由「韓籍五本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠領軍，攜手本土女孩共27人，新成員...

日職／首打席跑壘倒地一度引起擔憂 林安可2支0收工中斷連4場敲安

效力西武獅隊的林安可，今天擔任第四棒出賽，2打數沒有安打，首打席全力衝搶一壘的過程中重心不穩倒地，一度引起球迷擔憂，幸第二打席仍正常上場打擊。

台南鐵人三項賽潘家兄妹成功衛冕 潘子易放眼奧運資格

2026台南鐵人三項全國錦標賽今天上午在台南安平觀夕平台海域及周邊道路盛大登場，賽事結合游泳、自由車及路跑三項運動，吸引近千位國內外選手參賽。去年標準賽菁英組男女冠軍潘子易、潘昱婷衞冕成功，兄妹聯手寫下二連霸紀錄。

新竹棒球場「合意解約」轉型 李國璋：高虹安赴日尋找安全答案

新竹棒球場因場地缺失封場改善近4年，傳出新竹市府已與龍來公司合意解約。對此，新竹市議員李國璋指出，「球場解約」議題遭部分民代政治操作，但是，爛到骨子裡的球場，誰才是始作俑者？如今，他與議員們及新竹市長高虹安在赴東京巨蛋取經，看的是結構安全、是排水與草皮的專業標準，就是替新竹尋找真正的安全答案。

台東紅土之上棒球特展松菸開展　規劃6場主題活動

台東縣政府「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」，今天於北市松菸開展，為2026台東博覽會首發；規劃6場主題活動，盼向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。