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日職／首打席跑壘倒地一度引起擔憂 林安可2支0收工中斷連4場敲安
效力西武獅隊的林安可，今天擔任第四棒出賽，2打數沒有安打，首打席全力衝搶一壘的過程中重心不穩倒地，一度引起球迷擔憂，幸第二打席仍正常上場打擊。
西武今天在熱身賽面對橫濱隊，先發投手上演「平良對決」，西武平良海馬、橫濱平良拳太郎同場過招。
西武由林安可擔任第四棒、指定打擊，第2局以首位打者上場，打出一壘方向滾地球，全力衝搶一壘過程中重心不穩撲倒在地，而他先是檢視自己的右腳踝，防護員與翻譯也一起上前了解狀況，引起擔憂是否腳部出現傷情。林安可隨後自行走下場，也在下一打席正常站上打擊區，顯示狀況應無大礙。
林安可第二打席打向中外野遭到接殺，接下來就在第三打席被代打換下，此役以2打數沒有安打收工。
林安可中斷連4場敲安，熱身賽合計出賽6場，累積16打數敲出5安打都是一壘打，打擊率3成13。
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