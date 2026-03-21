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日職／孫易磊二軍先發搭檔捕手林家正 飆速152公里2.2局掉3分

聯合新聞網／ 綜合報導
孫易磊。特派記者余承翰／東京攝影
孫易磊。特派記者余承翰／東京攝影

日本職棒二軍賽季開打，北海道日本火腿鬥士迎戰養樂多燕子，剛打完世界棒球經典賽（WBC）的孫易磊迎來回歸母隊後的首度先發，更與同為中華隊國手、今年加盟火腿的林家正首度在日職體系搭檔，組成備受關注的「台灣投捕連線」。

比賽一開始，孫易磊就展現強大壓制力。首局面對養樂多打線，他與林家正默契十足，直接送出三上三下，其中更連續飆出3次三振，最快球速達到152公里，展現絕佳狀態。

然而進入第2局後局勢出現變化。孫易磊先被茂木榮五郎擊出左外野二壘安打，隨後養樂多透過推進戰術將跑者送上三壘。在2出局情況下，第7棒山野邊翔掌握一顆偏高滑球，敲出右外野適時安打，讓養樂多先馳得點，取得1比0領先。

第3局養樂多攻勢持續。一出局後，澤井廉選到保送，接著內山壯真補上左外野安打形成一、二壘有人。面對強打塩見泰隆，孫易磊成功讓對方擊出內野飛球，原本有機會化解危機，不料二壘手明瀨諒介發生關鍵失誤，讓養樂多再添1分，將比分拉開至2比0。

林家正。(特派記者余承翰／東京攝影)
林家正。(特派記者余承翰／東京攝影)

隨後火腿教練團決定換投，孫易磊僅投2.2局後便退場，由松岡洸希接替登板。然而松岡上場後仍未能止血，被茂木榮五郎再度敲出右外野適時安打，讓壘上跑者回來得分，這一分同樣記在孫易磊帳上，比分擴大為3比0。

總計孫易磊此役先發2.2局，用64球，被敲3支安打，送出3次三振與1次保送，失掉3分其中2分為責失分，防禦率6.75。最終養樂多以5比1拿下勝利

至於林家正此役先發蹲捕還擔任第3棒，不過前兩打席未能敲出安打。

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