台東紅土之上棒球特展松菸開展　規劃6場主題活動

台東縣政府「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」，今天於北市松菸開展，為2026台東博覽會首發；規劃6場主題活動，盼向全國展現台東在體育人才培育上的豐碩成果。

「紅土之上棒球特展」今天開展，今天開展記者會上，運動部長李洋、台東縣長饒慶鈴、中職秘書長楊清瓏及退役球員鄭幸生、張泰山等人都有出席；楊清瓏致詞表示，這個展覽意義非凡，讓北部人看見台東之美，也讓大家看到台東如何成為台灣棒球人才搖籃。

楊清瓏與台東也有淵源，他直言「台東人真誠、熱情，台東的土也很黏，過去在台東綺麗珊瑚服務6年間，深深愛上這片土地」，也見證在縣府努力下，持續優化棒球場館，並爭取中職例行賽在台東舉行。

此次特展位於台北松山文創園區A1倉庫，展區規劃有台東棒球起源，包括出身台東的林桂興率先在1920年代籌組原住民青少年球隊等多名棒球推手及豐富文物、歷史照片與結合運動科學的互動裝置，介紹台東棒球從日治時期、戰後到現在發展歷程，特展一直到4月5日，為期16天、免費入場。

今天開展，邀請嘉農球員郭光也之子、馬蘭部落大頭目郭拉斯．馬亨亨第5代孫郭子雄老師，與曾榮獲傳藝金曲獎的台東代表性文化團隊「杵音文化藝術團」，共同以傳統樂舞獻上最誠摯祝福。

除了豐富靜態展品外，為增加互動性與趣味性，特別於週末假日規劃6場主題活動，21日「球星座談會：森林王子的紅土傳奇－張泰山」、22日「紀錄片賞析：『紅葉傳奇』與邱俊文教練（紅葉第一代球員邱德聖之子）」、28日「紀錄片賞析：『原夢三十，榮耀時刻』」、29日「運動科學講座：貝思沛拉棒球學校－謝秉恆」、4月4日「一日應援體驗：台鋼雄鷹啦啦隊體驗營」，以及4月5日「教育與傳承對談－方穎豐與謝承勳」。

台東縣長饒慶鈴強調，2026台東博覽會將於今年暑假正式在台東展開，而這場棒球特展是整場博覽會「首發」，為接下來夏日盛典揭開精彩序幕，誠摯邀請大家踴躍前往松菸參觀「紅土之上」特展，為台東棒球加油。