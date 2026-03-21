台東紅土之上棒球特展 展品含張育成WBC球衣

呈現台東縣為棒球人才庫的「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」今天開展，亮點包括台東出身好手張育成今年世界棒球經典賽（WBC）實戰球衣，及球員林昱珉、潘傑楷等展品。

展品還包括WBC與世界12強棒球賽國手林昱珉、12強賽國手邱智呈、潘傑楷等提供，及由高克武、退役球員陽介仁提供，繡有「中華民國」的國家隊戰袍。

台東縣政府「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」4月5日前在台北市松山文創園區1號倉庫展出、免費入場，運動部長李洋、中華職業棒球大聯盟秘書長楊清瓏、退役球員鄭幸生與張泰山等上午出席開展記者會。

與會的台東縣長饒慶鈴表示，展覽籌備約2年，希望藉展覽致敬台灣棒球與棒球前輩，也讓大家知道扎根基層的重要。

她說，台東人口少，但在台東基層受教育、訓練，之後進各國職棒發展球員近200人，各展品都有很多故事，孕育棒球過去、現在和未來，也由於大家投入，才能繼續寫下屬於自己、團隊與台灣棒球的傳奇。

特展入口處棒球牆有超過180名台東培育的職棒球員簽名球，展區介紹台東棒球起源，包括從日本傳入後發展、台東三級棒球形成，和台東培育出在職棒、國家隊發光的眾多球員。