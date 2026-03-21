快訊

故宮百年／看遍天下壯麗物 乾隆為何迷戀巾箱本小書？

北市自小客車暴衝撞進松德市場 易家鯊魚麵遭撞兩人受傷

核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議

聽新聞
0:00 / 0:00

台東紅土之上棒球特展 展品含張育成WBC球衣

中央社／ 台北21日電
台東縣是台灣棒球人才庫，「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」21日開展，亮點包括台東縣出身好手張育成今年世界棒球經典賽（WBC）實戰球衣（圖）。 中央社
台東縣是台灣棒球人才庫，「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」21日開展，亮點包括台東縣出身好手張育成今年世界棒球經典賽（WBC）實戰球衣（圖）。 中央社

呈現台東縣為棒球人才庫的「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」今天開展，亮點包括台東出身好手張育成今年世界棒球經典賽（WBC）實戰球衣，及球員林昱珉、潘傑楷等展品。

展品還包括WBC與世界12強棒球賽國手林昱珉、12強賽國手邱智呈、潘傑楷等提供，及由高克武、退役球員陽介仁提供，繡有「中華民國」的國家隊戰袍。

台東縣政府「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」4月5日前在台北市松山文創園區1號倉庫展出、免費入場，運動部長李洋、中華職業棒球大聯盟秘書長楊清瓏、退役球員鄭幸生與張泰山等上午出席開展記者會。

與會的台東縣長饒慶鈴表示，展覽籌備約2年，希望藉展覽致敬台灣棒球與棒球前輩，也讓大家知道扎根基層的重要。

她說，台東人口少，但在台東基層受教育、訓練，之後進各國職棒發展球員近200人，各展品都有很多故事，孕育棒球過去、現在和未來，也由於大家投入，才能繼續寫下屬於自己、團隊與台灣棒球的傳奇。

特展入口處棒球牆有超過180名台東培育的職棒球員簽名球，展區介紹台東棒球起源，包括從日本傳入後發展、台東三級棒球形成，和台東培育出在職棒、國家隊發光的眾多球員。

張育成

延伸閱讀

中職／台南亞太棒球村開幕戰 2.5萬張門票完售

棒球／高雄扶輪盃青少棒賽開打 盼傳承國手拚勁培育新秀

中職／台南亞太成棒主球場開幕 3/29首場職棒賽門票售罄

中職／全國最大戶外棒球場啟用 台南亞太棒球村統一獅開幕戰2.5萬席門票完售

相關新聞

韓職／LG雙子公布啦啦隊「沒李珠珢」韓網哀號：大砲要消失了

韓國職棒LG雙子隊今天公布2026年賽季啦啦隊名單，「AI女神」李珠珢不在名單中，引發台韓球迷高度關注。

台東紅土之上棒球特展 展品含張育成WBC球衣

呈現台東縣為棒球人才庫的「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」今天開展，亮點包括台東出身好手張育成今年世界棒球經典賽（...

棒球／台南亞太主球場啟用 符合職棒賽事標準

台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨天開幕，3月29日將迎來首場職棒例行賽事，也象徵球場具備職業賽事使用標準，正...

棒球／與「龍來」解約新竹棒球場公文曝光 新竹市府回應了

新竹棒球場因場地缺失封場改善近4年，傳出新竹市府已與龍來公司合意解約，而雙方解約公文也曝光。對此，新竹市政府今回應，目前正穩健推動球場改善工程與整體運動發展策略，並已與龍來公司完成合作模式調整。未來雙方將轉型為基層棒球發展夥伴，攜手深化人才培育，展現市府以市民利益為優先、靈活治理的施政方向。

「中華隊永遠12號」的豪賭 鄭志龍開啟三對三職籃新頁

台灣籃球歷史長河中，「鄭志龍」不僅代表一名球員，更像是技術的圖騰；從早期甲組籃球、中華隊領軍人物到職籃初期的「宏國王朝」，他以其驚人滯空能力、精準跳投及從容不迫的判斷，贏得「籃球博士」美譽。征戰籃壇17年，鄭志龍退役後擔任立委成了「政治龍」，離開政壇又任籃球教練，如今全力推動三對三籃球賽，目標是2028年洛杉磯奧運。

中職／台南亞太棒球村開幕戰 2.5萬張門票完售

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，可容納二萬五千名觀眾，為目前全台最大戶外棒球場，今年由統一獅進駐，廿九日迎首場中職例行賽，今年共安排四十八場主賽事，為因應疏運，球團提供四條接駁路線串聯重要交通節點，球迷則盼夜間公車能夠延駛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。