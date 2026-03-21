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韓職／LG雙子公布啦啦隊「沒李珠珢」韓網哀號：大砲要消失了

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。 聯合報系資料照
李珠珢。 聯合報系資料照

韓國職棒LG雙子隊今天公布2026年賽季啦啦隊名單，「AI女神」李珠珢不在名單中，引發台韓球迷高度關注。

李珠珢去年在中職富邦悍將隊和韓職LG雙子隊兩邊跳，台韓兩地都享有高人氣。富邦今年2月宣布與李珠珢完成續約；LG雙子則是在今天公布啦啦隊14人名單，李珠珢不在名單內。

對此，韓國網友們紛紛表示，「李珠珢跑去哪了哭哭」、「李珠珢在哪裡！」、「把李珠珢還來」、「連李珠珢都離開了」、「大砲要消失了」、「到底是去看李珠珢，還是去看比賽啊」。

值得一提的是，韓職其他隊啦啦隊都已經公布，都沒李珠珢的名字。有台灣網友興奮表示，「準備All in 台灣了」、「新莊城堡要爆滿了」、「希望珠珠寶貝多場在台灣 下半季沒幾場」。

李珠珢 中職 韓職 富邦悍將 啦啦隊

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