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棒球／台南亞太主球場啟用 符合職棒賽事標準
台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨天開幕，3月29日將迎來首場職棒例行賽事，也象徵球場具備職業賽事使用標準，正式邁入啟用階段。
台南市政府體育局今天發布新聞稿指出，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場3月17日通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查，確認符合職業球隊一軍比賽使用標準。
體育局說明，球場自去年6月25日開始進行第一次現場勘查，歷經多階段場地檢視、測試賽及改善作業，逐步優化球場功能和營運條件，期間檢測燈光、草皮、觀眾席及球員設施等，也透過測試賽，確保賽事安全與順暢。
此次審查依聯盟球場審查準則及相關辦法辦理，綜合評估場地設施、安全機制、球員使用空間、觀眾動線及比賽營運條件等，最終確認球場整體條件符合中職一軍賽事需求，也標誌台南在國內職業棒球舞台具備完整賽事承辦能力。
體育局表示，成棒主球場今年已租借給統一獅隊辦理48場賽事，成為球隊正式比賽與賽前熱身的重要場地，更提供更多人親近在地職棒機會，展現球場專業水準與城市棒球熱度。
亞太國際棒球訓練中心是台南重要體育建設，總經費約新台幣33億6500萬元，園區占地約30.27公頃，涵蓋成棒主球場及副球場、少棒主球場及副球場、室內外投打練習場及2座內野練習場，可同時提供不同層級棒球賽事和訓練使用。
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