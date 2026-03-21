與「龍來」解約新竹棒球場公文曝光 新竹市府回應了

新竹棒球場因場地缺失封場改善近4年，傳出新竹市府已與龍來公司合意解約，而雙方解約公文也曝光。對此，新竹市政府今回應，目前正穩健推動球場改善工程與整體運動發展策略，並已與龍來公司完成合作模式調整。未來雙方將轉型為基層棒球發展夥伴，攜手深化人才培育，展現市府以市民利益為優先、靈活治理的施政方向。

市府指出，市府與龍來公司雙方就球場整建進度與未來使用方向持續密切溝通。在審慎評估整體條件後，雙方合意終止原營運合作關係，並轉化為更具長遠價值的合作模式。未來三年，將共同投入新竹市基層棒球培訓，強化選手培育體系，為城市棒球實力扎根，打造永續發展基礎。

市府表示，目前已有多個單位對於新竹棒球場賽事引薦以及未來場館營運表達合作意願並進行洽談。市府將持續秉持「公開透明、專業治理、確保安全」三大原則，加速改善進度，並主動對外說明，展現負責任且高效率的治理作為。

教育處長林立生表示，自球場停用以來，市府即啟動全面體檢與改善工程，針對場地品質、安全設施及使用機能進行系統性優化。透過專業團隊評估與分階段推動，逐步提升整體條件，確保未來可同時滿足職業賽事與市民多元使用需求。

教育處補充，在場館升級同步推進下，市府也啟動棒球場轉型策略，優先強化基層發展能量。未來除維持與職業球團合作彈性外，也將積極引進全國性學生聯賽與各級賽事，並開放市內學校及培訓隊伍使用，打造兼具培訓、競賽與推廣功能的多元棒球基地。

教育處指出，此次合作模式調整，不僅提升公共資源運用的彈性與效益，更將資源回饋基層，讓更多青少年受惠，落實「從基層扎根、向上發展」的體育政策目標。未來待場地品質全面提升後，將積極導入多元賽事與活動，帶動城市運動風氣，讓市民共享優質運動成果。

市議員楊玲宜今曝光龍來公司與新竹市府解約公文，龍來公司去年7月透過律師事務所發函給市府提到，因市府與巨佳營造工程就履約標的新竹棒球場至今仍有工程瑕疵、結構安全糾紛，乃至於爭訟存在，龍來公司多次函詢球場改善時程及重啟時程均未獲回覆。

公文指出，去年1月24日，龍來公司發函請求市府就契約是否繼續履行進行協商，但是，市府超過兩個月仍未回覆協商的具體時程，因該案超過兩個月仍無法針對雙方是否繼續履行契約及其相關處理方案達成協議，因此請求市府依契約規定返還龍來公司繳納的履約保證金500萬元和已投入營運的1068萬投資成本。