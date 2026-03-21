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甜美晚崙西亞加持！台東東河馬拉松熱力開跑 千人挑戰全馬半馬

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
最具代表性的農特產品晚崙西亞，今年同樣成為活動亮點之一。記者尤聰光／攝影
最具代表性的農特產品晚崙西亞，今年同樣成為活動亮點之一。記者尤聰光／攝影

「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」今天在台東東河鄉熱鬧登場，吸引逾千名來自全台各地的跑者齊聚東河，感受山海交織的獨特賽道魅力。

鄉長葉啟伸表示，希望透過馬拉松活動，持續推廣產量占全台9成以上的晚崙西亞，以及東河鄉獨特的山海文化，讓來自各地的跑者在運動挑戰之餘，也能享受美食、交流文化。

今年賽程規畫42公里全馬組、21公里半馬組及5公里迷你馬組，沿途設置補給站，並由成功警分局實施交通分段管制，確保賽事順利進行，讓跑者無後顧之憂，盡情奔跑。

現場活動結合在地特色，規畫30攤美食攤位，提供跑者與民眾品嘗東河道地風味小吃與農特產品，以及特色DIY體驗活動，而最具代表性的農特產品晚崙西亞，今年同樣成為活動亮點之一。

不少參與民眾表示，沿途山海景觀令人驚艷，跑步的疲累瞬間被美景與海風療癒。一名來自台北的跑者說「雖然全馬組很挑戰，但每個轉角都能看到山海美景，心情非常愉快，也感受熱情。」

還有在地民眾分享，「看到這麼多人來參加活動，好像整個鄉都活過來了，不只是賽道上的奔跑，現場攤位與文化體驗也讓大家很開心，感受到東河獨有的活力與人情味」。

整場活動不僅展現跑者挑戰自我的精神，也成功將東河鄉的農特產品與文化推向全台，成為運動與地方特色相結合的亮眼盛事。

「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」今天在台東東河鄉熱鬧登場，吸引逾千名來自全台各地的跑者齊聚東河，感受山海交織的獨特賽道魅力。圖／讀者提供
「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」今天在台東東河鄉熱鬧登場，吸引逾千名來自全台各地的跑者齊聚東河，感受山海交織的獨特賽道魅力。圖／讀者提供

東河鄉農特產品晚崙西亞占全台9成以上，獨特鮮甜多汁風味，吸引消費者喜愛。記者尤聰光／攝影
東河鄉農特產品晚崙西亞占全台9成以上，獨特鮮甜多汁風味，吸引消費者喜愛。記者尤聰光／攝影

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