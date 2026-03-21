中職／台南亞太棒球村開幕戰 2.5萬張門票完售

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，可容納二萬五千名觀眾，為目前全台最大戶外棒球場，今年由統一獅進駐，廿九日迎首場中職例行賽，今年共安排四十八場主賽事，為因應疏運，球團提供四條接駁路線串聯重要交通節點，球迷則盼夜間公車能夠延駛。

市長黃偉哲率市府團隊與南英棒球隊等三級棒球學校校長、教練見證，他表示，亞太國際棒球訓練中心在二○一八年賴清德總統擔任市長時擘畫，代理市長李孟諺動工，歷經多年建設，今年完成最後一塊拼圖。

成棒主球場廿九日將迎來統一獅主場開幕戰，門票全數售罄，為台南注入穩定職棒賽事量能。市府將整合少棒、青少棒與成棒場地資源，強化三級棒球培育體系，透過與相關單位及球團合作，推動台南棒球發展。

體育局表示，亞太國際棒球訓練中心總工程經費約卅三點六五億元，園區占地約卅點二七公頃。包含成棒主球場及副球場、少棒主土球場及副球場、室內外投打練習場及二座內野練習場，可同時提供各級棒球賽事與訓練使用。

運動部次長洪志昌肯定亞太國際棒球訓練中心設備完善，未來將打造國家級棒球訓練基地，供各級代表隊訓練使用，強化台灣棒球實力。

迎接開幕戰，廿九日球團邀請台南出身的金曲歌王盧廣仲擔任賽後演出嘉賓，當天在主球場正門周邊規畫市集與公共藝術導覽活動。

因應開賽人流車潮，球團規畫三條接駁專車路線，大台南公車提供六條路線，將視人潮彈性增班。