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中職／德保拉復出首戰「2觸身」生涯首見 王柏融傷退無大礙

中央社／ 台北20日電
中信兄弟洋投德保拉。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
中信兄弟洋投德保拉。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

中職官辦熱身賽，中信兄弟洋投德保拉復出首戰投出2次觸身球砸中王柏融等人，寫生涯首見紀錄；王柏融雖傷退但無大礙。台鋼雄鷹把握機會攻下2分，最終以5比3擊敗兄弟。

德保拉去年6月4日因肩傷提前報銷，今天重返投手丘，在澄清湖球場舉行的中華職棒官辦熱身賽面對雄鷹，僅投3局就被敲出6支安打，丟掉2分，單場出現2次觸身球是德保拉在中職熱身賽首見，過去單季也只有1次觸身球。

德保拉的2次觸身球砸中王柏融、王博玄，王柏融更因此提前退場。雄鷹球團表示，防護團隊初步判斷王柏融右手小拇指腫脹，沒有傷及骨頭。

雄鷹打線在6局下由魔鷹敲出本季熱身賽的第2轟，7局下又攻下2分，拉開到5比0領先；儘管兄弟在最後2局攻下3分，但為時已晚。

另外在斗六棒球場舉行的賽事，富邦悍將隊與味全龍隊鏖戰到延長賽第10局，悍將才以3比2贏球取得3連勝、龍隊吞下5連敗；亞太主球場賽事則由樂天桃猿隊在9局上攻下3分，以5比4逆轉擊敗統一獅隊。

中華職棒 中信兄弟 德保拉 王柏融

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