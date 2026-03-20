聽新聞
0:00 / 0:00
中職／李東洺投滿6局本季第一人 悍將官辦熱身賽3連勝
富邦悍將隊今天在官辦熱身賽打到延長10局以3：2擊敗味全龍隊，取得3連勝、4連不敗，先發投手李東洺繳出6局失2分優質先發，成為今年在熱身賽完成6局投球第一人。
李東洺此役以73球完成6局投球，被敲6安打、失2分，第2局單局被敲3安打先掉1分，第5局開局出現控球亂流，面對郭天信、蔣少宏接連出現四壞球、觸身球保送，李凱威補上安打再攻下1分。
連同今天3場比賽在內，本季官辦熱身賽已賽18場，李東洺是唯一一位完成6局投球的選手。
悍將在首局就有分數進帳，林岳谷先靠失誤上壘，張育成敲二壘打攻占二、三壘有人，范國宸的二壘打帶有兩分打點，悍將一開賽就取得2：0領先，後續遭到追平，以2：2進入延長賽突破僵局。
龍隊10局上推出林凱威，二壘跑者孔念恩先靠暴投站上三壘，再趁張進德擊出的滾地球回到本壘。悍將帶著1分領先進入10局下，曾峻岳登板，劉俊緯在一出局時盜上三壘，張政禹擊出的投手方向滾地球，劉俊緯離壘遭到夾殺出局，後續曾聖安選到保送上壘，仍有得點圈的機會，曾峻岳面對李凱威以二壘方向滾地球終結比賽，悍將守住1分差勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。