中職／李東洺投滿6局本季第一人 悍將官辦熱身賽3連勝

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽打到延長10局以3：2擊敗味全龍隊，取得3連勝、4連不敗，先發投手李東洺繳出6局失2分優質先發，成為今年在熱身賽完成6局投球第一人。

李東洺此役以73球完成6局投球，被敲6安打、失2分，第2局單局被敲3安打先掉1分，第5局開局出現控球亂流，面對郭天信、蔣少宏接連出現四壞球、觸身球保送，李凱威補上安打再攻下1分。

連同今天3場比賽在內，本季官辦熱身賽已賽18場，李東洺是唯一一位完成6局投球的選手。

悍將在首局就有分數進帳，林岳谷先靠失誤上壘，張育成敲二壘打攻占二、三壘有人，范國宸的二壘打帶有兩分打點，悍將一開賽就取得2：0領先，後續遭到追平，以2：2進入延長賽突破僵局。

龍隊10局上推出林凱威，二壘跑者孔念恩先靠暴投站上三壘，再趁張進德擊出的滾地球回到本壘。悍將帶著1分領先進入10局下，曾峻岳登板，劉俊緯在一出局時盜上三壘，張政禹擊出的投手方向滾地球，劉俊緯離壘遭到夾殺出局，後續曾聖安選到保送上壘，仍有得點圈的機會，曾峻岳面對李凱威以二壘方向滾地球終結比賽，悍將守住1分差勝利。