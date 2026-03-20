棒球／高雄扶輪盃青少棒賽開打 盼傳承國手拚勁培育新秀

第25屆高雄中區扶輪盃全國青少年棒球邀請賽今天開打，12支國中隊伍展開3天賽事。主辦單位表示，盼賽事傳承國手陳傑憲等人拚勁，培育棒球明日之星。

高雄中區扶輪盃全國青少年棒球邀請賽今天在陽明棒球場舉辦開賽儀式，賽事於陽明棒球場及頂庄棒球場2地開打，今年有來自全國各地的12支國中棒球隊報名角逐獎項。

高雄中區扶輪社社長王勛緯在開幕典禮致詞表示，今年賽事緊接在世界棒球經典賽（WBC）之後舉辦，雖然台灣隊未能進入WBC複賽，但名次已較上屆進步，希望小選手們效法大前輩在場上的鬥志，將自身經驗發揮出來，未來像前輩們一樣為國爭光。

高雄市運動發展局長侯尊堯致詞表示，陳傑憲、陳晨威、黃子鵬、張政禹、李凱威等人都曾在國中球員時期參與此賽事，球員透過賽事的交流、磨練才能增進球技，感謝主辦單位多年來持續舉辦賽事，讓台灣有更多好球員。

主辦單位表示，此次賽事從今天至22日舉行，參賽隊伍包含尋求二連霸的衛冕隊伍高雄市大仁國中，及忠孝、五福等6支地主隊，迎戰來自雲林、嘉義、台南及屏東的5支外縣市隊伍，力拚冠軍獎金新台幣3萬元。