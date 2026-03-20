中職／全國最大戶外棒球場啟用 台南亞太棒球村統一獅開幕戰2.5萬席門票完售

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，可容納2萬5千名觀眾，為目前全台最大戶外棒球場，今年由統一獅進駐，3月29日迎首場中職例行賽，台南市政府今天以「辦喜事」心情舉辦開幕記者會，今年共安排48場主場賽事，為因應疏運，球團提供4條接駁路線，串聯重要交通節點並彈性加班，球迷也盼夜間公車延駛。

台南市長黃偉哲率市府團隊與各界貴賓及南英棒球隊等三級棒球學校校長、教練等見證重要時刻，黃偉哲表示，亞太國際棒球訓練中心構想始於2018年，由在賴清德總統擔任台南市長擘劃，代理市長李孟諺動工，歷經多年建設，在今年完成最後一塊拼圖。

黃偉哲指出，成棒主球場3月29日迎來統一獅主場開幕戰，門票已全數售罄，本次賽季安排48場主場賽事，為台南注入穩定的職棒賽事量能。市府也將整合少棒、青少棒與成棒場地資源，強化三級棒球培育體系，並透過與相關單位及球團合作，持續推動台南棒球發展。

南市體育局表示，亞太國際棒球訓練中心總經費約33.65億元，園區占地約30.27公頃。園區內包含成棒主球場及副球場、少棒主球場及副球場、室內外投打練習場，以及2座內野練習場，共計7座球場，可同時提供不同層級棒球賽事與訓練使用。

運動部次長洪志昌肯定，亞太國際棒球訓練中心設備完善，未來將打造國家級棒球訓練基地，提供各級代表隊訓練使用，強化台灣棒球整體實力。

為迎接開幕戰，3月29日球團邀請台南出身的金曲歌王盧廣仲擔任賽後演出嘉賓，與球迷同場歡慶新球季開幕。市府當天在主球場正門周邊規畫市集與公共藝術導覽活動，營造多元觀賽氛圍。

因應開賽首日大量人車潮，市府已完成周邊交通整備，包括動線指示及實施停車收費。球團規畫3條接駁專車路線，大台南公車提供6條路線、共229班次服務，並視人潮彈性增班，大台南智慧交通中心也即時監控周邊車流，動態調整號誌秒數，以提升整體疏運效率。

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年由統一7-ELEVEN獅正式進駐作為主場。記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今天開幕，市長黃偉哲與各界貴賓共同出席，主球場可容納約2萬5千名觀眾，為目前全台最大戶外棒球場。記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年由統一7-ELEVEN獅正式進駐作為主場。記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場可容納約2萬5千名觀眾，為目前全台最大戶外棒球場。記者吳淑玲／攝影