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中職／桃捷挺猿列車3/26首航 邀50球迷與球星共乘
桃園大眾捷運股份有限公司攜手中職樂天桃猿隊，將於26日舉辦「挺猿彩繪列車」首航開箱活動，將邀請50名球迷與2名球星及樂天女孩一同從老街溪站前往桃園體育園區站舉行開球活動。
桃捷公司表示，今年的「挺猿彩繪列車」以樂天桃猿年度主視覺及口號「做伙 UNITE」為設計主軸，融合球員英姿與樂天女孩的形象，打造充滿動感與活力的列車氛圍。
桃捷公司說，26日活動將邀請50名球迷參加列車首航，與樂天桃猿隊長梁家榮、今年參與WBC賽事的陳冠宇、樂天女孩卉妮和溫妮一同從A22老街溪站前往A19桃園體育園區站，並在A19站舉行開球活動。
桃捷公司指出，想參加的球迷需在26日下午1時30分前至A22老街溪站旅客詢問處集合，名額有限；參與球迷只要將活動過程中所拍的照片打卡上傳到個人社群，就能與樂天女孩合影，並獲得限量樂天聯名行李袋、百元球票折價券。
桃捷公司也說，將推出超值「挺猿聯票」，挺猿一日票則以梁家榮、林子偉、林立、林泓育4名球星設計成專屬球員卡；詳情可上官網查詢。
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