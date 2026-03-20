中職／桃捷挺猿列車3/26首航 邀50球迷與球星共乘

日職西武獅隊今天在官辦熱身賽對上橫濱DeNA隊進行，旅日外野手林安可先發上陣，棒次從前一戰的第4棒調整至第6棒，並且擔任指定打擊，沒有守備，林安可2打數揮出1支安打，還選到1次保送上壘。

2026-03-20 15:08