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中職／台南亞太成棒主球場開幕 3/29首場職棒賽門票售罄

中央社／ 台南20日電
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場可容納約2萬5千名觀眾，為目前全台最大戶外棒球場。記者吳淑玲／攝影
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場可容納約2萬5千名觀眾，為目前全台最大戶外棒球場。記者吳淑玲／攝影

台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今天開幕，這座台灣最大戶外棒球場可容納2萬5000名觀眾，3月29日將迎來首場職棒例行賽事，門票已被搶購一空。

台南市長黃偉哲今天出席亞太國際棒球訓練中心開幕記者會時指出，亞太國際棒球訓練中心從總統賴清德擔任台南市長啟動規劃，歷經多年建設推動，如今成棒主球場落成，象徵園區建設完成最後一塊拼圖。

黃偉哲說，這座球場是台灣最大戶外棒球場，可容納2萬5000名觀眾，未來將由中華職棒統一7-ELEVEn獅隊進駐，作為職棒賽事及訓練重要據點。市府也將調整場地設施、燈光和觀眾席等細節，持續優化。

黃偉哲表示，成棒主球場3月29日將迎來開幕戰，門票已全數售罄，顯示球迷高度關注和期待。此次賽季預定安排48場主場賽事，注入穩定職棒賽事量能，帶動運動風氣和觀光發展。

市府說明，亞太國際棒球訓練中心是台南重要體育建設，總經費約新台幣33億6500萬元，園區占地約30.27公頃，涵蓋成棒主球場及副球場、少棒主球場及副球場、室內外投打練習場及2座內野練習場，可同時提供不同層級棒球賽事和訓練使用。

亞太國際棒球訓練中心是台灣少數結合訓練和比賽功能的國際級棒球場地，除作為職業賽事場地，也具備承接國際球隊移地訓練及大型賽事的潛力。成棒主球場則採用高規格草皮與完善排水系統，兼顧球員訓練與觀眾觀賽動線，提供優質使用與觀賽環境。

中職 統一獅

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