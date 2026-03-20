日職／對決橫濱王牌左投敲安 林安可連續4戰安打

日職西武獅隊今天在官辦熱身賽對上橫濱DeNA隊進行，旅日外野手林安可先發上陣，棒次從前一戰的第4棒調整至第6棒，並且擔任指定打擊，沒有守備，林安可2打數揮出1支安打，還選到1次保送上壘。

橫濱此戰排出的先發投手為今年開幕戰的預定先發、王牌左投東克樹，林安可以先發指定打擊身分出賽，棒次也往後調整，改由前一戰繳猛打賞的洋砲卡納里歐（Alexander Canario）擔任第4棒、守右外野。

2局下林安可首次打擊機會，在一壘有人時上場，遭到東克樹128公里的滑球三振，5局下第二次站上打擊區，抓準145公里的直球敲出中外野安打，個人連續4戰安打。

西武獅在7局下展開反攻，桑原將志安打，洋砲卡納里歐獲得保送，二、三壘有人的局面，橫濱隊換上第二任投手中川颯，面對的首名打者就是林安可，對決7球後由林安可選到保送形成滿壘，西武接著靠外崎修汰、山村崇嘉的安打攻下4分大局，終場就以4：1逆轉勝。

林安可此戰3次打擊機會2度上壘，敲出1支安打，選到1次四壞球保送，吞下1K，也跑回1分。目前他在熱身賽出賽5場，近4戰都有安打，目前合計16打數敲5支安打，獲得3次保送，挨6次三振，打擊率3成57。

西武獅打線今天全場僅出現4支安打，分別由岸潤一郎、林安可、外崎修汰和代打的山村崇嘉擊出。先發左投武內夏暉則是先發6局飆9K，被敲4安打、失1分，無關勝敗，全場西武4任投手共賞給對手13次三振。