快訊

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／對決橫濱王牌左投敲安 林安可連續4戰安打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可熱身賽連四戰敲安。截圖自影片
林安可熱身賽連四戰敲安。截圖自影片

日職西武獅隊今天在官辦熱身賽對上橫濱DeNA隊進行，旅日外野手林安可先發上陣，棒次從前一戰的第4棒調整至第6棒，並且擔任指定打擊，沒有守備，林安可2打數揮出1支安打，還選到1次保送上壘。

橫濱此戰排出的先發投手為今年開幕戰的預定先發、王牌左投東克樹，林安可以先發指定打擊身分出賽，棒次也往後調整，改由前一戰繳猛打賞的洋砲卡納里歐（Alexander Canario）擔任第4棒、守右外野。

2局下林安可首次打擊機會，在一壘有人時上場，遭到東克樹128公里的滑球三振，5局下第二次站上打擊區，抓準145公里的直球敲出中外野安打，個人連續4戰安打。

西武獅在7局下展開反攻，桑原將志安打，洋砲卡納里歐獲得保送，二、三壘有人的局面，橫濱隊換上第二任投手中川颯，面對的首名打者就是林安可，對決7球後由林安可選到保送形成滿壘，西武接著靠外崎修汰、山村崇嘉的安打攻下4分大局，終場就以4：1逆轉勝。

林安可此戰3次打擊機會2度上壘，敲出1支安打，選到1次四壞球保送，吞下1K，也跑回1分。目前他在熱身賽出賽5場，近4戰都有安打，目前合計16打數敲5支安打，獲得3次保送，挨6次三振，打擊率3成57。 

西武獅打線今天全場僅出現4支安打，分別由岸潤一郎、林安可、外崎修汰和代打的山村崇嘉擊出。先發左投武內夏暉則是先發6局飆9K，被敲4安打、失1分，無關勝敗，全場西武4任投手共賞給對手13次三振。

橫濱 林安可

延伸閱讀

MLB／鄭宗哲熱身賽敲安擺脫低潮 ABS挑戰好球成功獲保送

MLB／鄭宗哲歸隊後首安出爐+1盜壘 洋基王牌柯爾復出首戰1局無失分

日職／對前大聯盟洋投敲安 林安可連3戰安打

日職／徐若熙熱身賽初登板 對中日先發5.2局失1分飆7K

相關新聞

中職／真的來了！費仔太太4月5日為龍隊開球 與小龍女一起跳應援

味全龍隊球團今天公布，4月5日天母棒球場的開幕系列戰壓軸場，邀請費爾柴德（Stuart Fairchild）的太太漢娜（Hanna Fairchild）擔任特別嘉賓，除了將為比賽開球外，先前就曾透露很想參與台式應援的她，也將與啦啦隊Dragon Beauties小龍女同台應援。

日職／對決橫濱王牌左投敲安 林安可連續4戰安打

日職西武獅隊今天在官辦熱身賽對上橫濱DeNA隊進行，旅日外野手林安可先發上陣，棒次從前一戰的第4棒調整至第6棒，並且擔任指定打擊，沒有守備，林安可2打數揮出1支安打，還選到1次保送上壘。

中職／林威助向日媒解釋台日球員差異 盼日籍教練們教導「細膩野球」

林威助接任富邦悍將球團副領隊後，引進大量日本籍教練。林威助接受日媒《Full-Count》時坦言，這樣做的目的是為了教導球員日本的「細膩野球」。

中職／桃猿大巨蛋開幕戰卡司出爐 動力火車、滅火器接力出擊

中華職棒新賽季將開打，樂天桃猿隊3月28日、29日在台北大巨蛋的主場開幕戰，邀請包括金曲歌后阿爆、滅火器樂團及饒舌男歌手...

日職／經典賽國手賽前接受獻花 林安可熱身賽改打第6棒、DH

日職西武隊今天在熱身賽於主場面對橫濱DeNA隊，賽前特別召集兩隊參與經典賽的4名選手接受獻花，包括代表日本隊的源田壯涼、隅田知一郎、牧秀悟，以及代表中華隊出賽的西武隊外野手林安可。

中職／二軍例行賽26日開打 皇鷹學院啟用、桃園也有40場

中華職棒37年二軍例行賽將在3月26日點開打，聯盟已在官網上架本季二軍賽程，共有240場賽事，場地除了新增高雄「皇鷹學院」外，樂天桃園棒球場和桃園青埔棒球場也自2013年後再次成為二軍比賽場地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。