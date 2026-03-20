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中職／桃猿大巨蛋開幕戰卡司出爐 動力火車、滅火器接力出擊
中華職棒新賽季將開打，樂天桃猿隊3月28日、29日在台北大巨蛋的主場開幕戰，邀請包括金曲歌后阿爆、滅火器樂團及饒舌男歌手MC HotDog等接力登場，打造體育與音樂盛宴。
樂天桃猿球團宣布，3月28日開幕戰，賽前舞台將由周自從& MyBro大樂隊率先登場，喚醒10號隊友的熱血回憶，並首度演唱全新年度主題曲「做伙」，為大巨蛋開幕戰揭開序章。
緊接登場的阿爆feat.那屋瓦少女隊、阿拉斯、R.fu，將攜手樂天女孩、樂天應援團「猴系因仔」、吉祥物猿氣與大聖，共同打造樂天嘉年華；當天賽後，戴愛玲與動力火車將接棒開唱。
3月29日賽前，由滅火器樂團登台演出，用嘶吼開啟全猿主場，把滿滿能量帶進大巨蛋每個角落；賽後「嘻哈之夜」壓軸登場，葛仲珊、熊仔與MC HotDog接力演出，讓熱度一路延燒至賽後。
除了星光熠熠的藝人陣容，樂天女孩三位韓援廉世彬、金佳垠與高佳彬將在局中舞台輪番登場，這同時也是金佳垠與高佳彬加入樂天女孩後的主場首秀，預料將吸引球迷到場為樂天女孩的新同學加油打氣。
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