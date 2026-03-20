中職／真的來了！費仔太太4月5日為龍隊開球 與小龍女一起跳應援

味全龍隊球團今天公布，4月5日天母棒球場的開幕系列戰壓軸場，邀請費爾柴德（Stuart Fairchild）的太太漢娜（Hanna Fairchild）擔任特別嘉賓，除了將為比賽開球外，先前就曾透露很想參與台式應援的她，也將與啦啦隊Dragon Beauties小龍女同台應援。

本次Hanna的訪台行程誠意十足，除了將穿上龍隊戰袍擔任賽事開球嘉賓外，更將親自參與台式應援文化，於比賽開始後登上天母棒球場應援舞台，與啦啦隊Dragon Beauties小龍女同台應援，陪伴現場所有龍迷一起吶喊為龍隊加油。

此外，比賽期間她也將現身轉播室，與主播、球評進行即時互動，分享她對台灣棒球的初體驗，以及與費仔的場邊趣事。

龍隊陣中多位曾參與經典賽的隊友聽到消息，紛紛表示能在自家主場上與這位「經典賽最強後援」再度同台，簡直是對今年球季最大的鼓舞，也讓休息室的氣氛瞬間嗨到最高點。