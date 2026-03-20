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日職／經典賽國手賽前接受獻花 林安可熱身賽改打第6棒、DH

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可接受獻花。截圖自西武獅X影片畫面
林安可接受獻花。截圖自西武獅X影片畫面

日職西武隊今天在熱身賽於主場面對橫濱DeNA隊，賽前特別召集兩隊參與經典賽的4名選手接受獻花，包括代表日本隊的源田壯涼、隅田知一郎、牧秀悟，以及代表中華隊出賽的西武隊外野手林安可

隨著經典賽國手都已在賽事結束後歸隊報到，今天西武與橫濱的熱身賽前，特地向兩隊參與本屆經典賽的4名選手致意，由雙方總教練西口文也（西武）與相川亮二（橫濱）親自送上花束。

這次西武陣中參與經典賽的選手，包括代表日本隊出賽的游擊手源田壯涼、投手隅田知一郎，以及中華隊外野手林安可；橫濱則是有內野手牧秀悟連兩屆代表日本隊出賽。

這4名經典賽國手中，3名野手都在今天的賽事先發上陣，林安可歸隊後的第5場出賽，棒次由前一場的第4棒調整為第6棒，擔任指定打擊，源田壯涼昨天回到球隊，熱身賽首度出賽，擔任先發第7棒、游擊手；牧秀悟同樣迎接個人首場熱身賽，擔任橫濱隊開路先鋒、守二壘。

中華隊 日職 西武獅 林安可 經典賽

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