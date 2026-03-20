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中職／林威助向日媒解釋台日球員差異 盼日籍教練們教導「細膩野球」

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將隊執行副領隊林威助。 聯合報系資料照
富邦悍將隊執行副領隊林威助。 聯合報系資料照

林威助接任富邦悍將球團副領隊後，引進大量日本籍教練。林威助接受日媒《Full-Count》時坦言，這樣做的目的是為了教導球員日本的「細膩野球」。

林威助曾在日本讀書，2005年登上日職阪神虎隊一軍，繳出單季10轟的好表現，2014年才返台加盟中信兄弟隊。退休後擔任兄弟二軍總教練，2020年季後接掌一軍兵符，曾帶隊破除亞軍魔咒，更完成2連霸。不過2023年轉任海外發展顧問，消失在球迷眼前一段時間。

2024年悍將宣布林威助出任副領隊，今年更升職執行副領隊，掌管棒球事務。林威助積極改組教練團，原二軍總教練後藤光尊成為一軍總教練，森野將彥出任首席兼打擊教練、山哲也擔任捕手教練，酒井忠晴則是二軍總教練。

林威助向日媒解釋聘請大量日籍教練的原因，與自身經驗有關，「我當總教練時，下戰術球員就會失敗。某些情況戰術選擇有固定模式，但還是會出現『怎麼犯這種錯』的情況。例如下短打指令成功率不高，這樣一來教練會不太敢下戰術。希望球員理解『這種情況怎麼打』、『有哪些得分方式』，所以我覺得有必要，引進熟悉日式野球的教練來幫忙。」

林威助也提到球員時期，體會到台日投手差異，「當時日本能投150公里的投手其實不多，140公里後段就算很快了。回到台灣後看測速槍，140公里其實很常見，但與日本投手比起來，就是少了尾勁，球通過本壘板時會稍微往下掉。我覺得這可能和下半身、肩胛骨、髖關節的運用方式不同有關。」

富邦悍將陣中也有日本球員，包含投手鈴木駿輔和阿部雄大。林威助認為日本球員帶來的影響不只投手，「我覺得台灣捕手配球思維，還沒日本那麼成熟。希望日本投手『投這一球，下一球該怎麼配』的思維，能傳達給捕手。」

林威助 中職 富邦悍將 後藤光尊

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