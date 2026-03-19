中職／二軍例行賽26日開打 皇鷹學院啟用、桃園也有40場

中華職棒37年二軍例行賽將在3月26日點開打，聯盟已在官網上架本季二軍賽程，共有240場賽事，場地除了新增高雄「皇鷹學院」外，樂天桃園棒球場和桃園青埔棒球場也自2013年後再次成為二軍比賽場地。

今年二軍例行賽共有240場賽事，各隊主、客場各40場，將於9座球場進行，台鋼雄鷹40場主場賽事皆排在新啟用的皇鷹學院，斗六棒球場、中國信託公益園區都安排40場賽事，另嘉義市棒球場38場，台南市立棒球場15場、台南亞太副球場25場。

而本季樂天桃猿隊將二軍北遷，以桃園青埔棒球場為根據地，本季二軍將有40場賽事安排在北部，其中24場比賽在青埔棒球場，另16場在樂天桃猿隊一軍主場樂天桃園棒球場進行。

今年二軍例行賽將在26日兩地開打，統一7-ELEVEN獅將在皇鷹學院對戰台鋼雄鷹，將是在皇鷹學院舉辦的首場職棒賽事，另一戰於斗六棒球場進行，由富邦悍將與味全龍隊交手。

二軍例行賽開賽時間為下午14：05，6至8月期間，部分場地包含澄清湖、台南、嘉義市、斗六及桃園球場調整為16：05開打。賽事皆為免費進場，但台南市立棒球場因觀眾席看台工程仍在施作中，暫不開放球迷進場，皇鷹學院則預計5月完成觀眾席相關設備後開放球迷入場。

本季二軍賽事每周四、五各有一場提供轉播服務，球迷可透過緯來電視網及旗下平台、公視+及CPBL TV收看賽事。