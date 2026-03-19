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中職／龍隊開季好康大放送 「龍學院迎新日」4月天母見

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊迎接新球季，4月推出「龍學院迎新日」。圖／味全龍隊提供
味全龍隊迎接新球季，4月推出「龍學院迎新日」。圖／味全龍隊提供

味全龍隊迎接新球季，4月6、7日在天母棒球場對樂天桃猿隊2連戰將推出「龍學院迎新日」，推出一系列迎新活動。

龍隊公布相關訊息如下：

味全龍新學期正式開課，最強大的新生部隊即將集結！味全龍職業棒球隊將於 4月6日、4月7日，在天母主場盛大舉辦「Dragons Academy Orientation Day─龍學院迎新日」。

本次主題日專為所有支持龍軍的新、舊同學量身打造，透過一系列的迎新活動，讓每一位走進球場的龍迷都能快速上手，成為味全龍最不可或缺的戰鬥夥伴，在嶄新的一年與球隊一同「奔龍而上」！無論是第一次踏進天母主場的新朋友，或是剛開始關注龍軍的新同學們，龍學院都準備了最完善的「入學指南」。活動兩天將透過充滿活力的應援互動，讓新血們能迅速融入味全龍獨有的熱血氛圍。

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為了歡迎新球季入學的龍迷，龍學院特別準備了兩款專屬入學贈品，讓所有同學都能裝備齊全。包含 4月6日贈送的「新生威弟環保提袋」，以及 4月7日贈送的「龍將膠片頁籤」款式隨機發送，數量有限贈完為止。

龍學院迎新日處處充滿驚喜！活動現場也規劃了多樣化的趣味闖關遊戲，讓球迷在賽前就能大展身手。除了讓新同學更加認識味全龍，也考驗資深學長姐對於球隊的熟悉度，凡是完成指定攤位遊戲任務的同學，即可獲得「球員獨家小卡」。

除了精彩的球賽與闖關活動，兩天的舞台區更是熱力四射！龍學院特別安排了新生見面會，千萬不要錯過！誠摯邀請所有龍軍新血在 4/6、4/7 準時報到，穿上你的球衣，在天母球場一起吶喊、一起感動，開啟屬於我們的熱血新賽季！更多活動詳情，請持續鎖定味全龍官方粉絲專頁，與我們一同迎接這場熱血沸騰的迎新盛事！」

味全龍

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