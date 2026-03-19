日職／高潮系列賽決勝輪賽制調整 「下剋上」難度更高

日本職棒拍板定案，宣布在今年起更改季後賽「高潮系列賽（Climax Series）」決勝輪的規則，若是晉級隊伍與聯盟冠軍的差距過大，冠軍隊就將握有2勝優勢，賽制也將調整為7戰5勝制，如此一來，要出現「下剋上」的戲碼更不容易。

以日職現行的高潮系列賽決勝輪規則，聯盟冠軍隊保送1勝，並且擁有所有的主場優勢，與從首輪晉級的隊伍進行6戰4勝制的賽事。

而在去年球季，阪神隊在中央聯盟寫下史上最速封王紀錄，與排名第2的橫濱DeNA隊有多達13場勝差，但在決勝輪卻只有1勝的優勢，讓這樣賽制安排及冠軍隊優勢引發討論。

日本職棒與12球團在1月中執行委員會就針對此事進行討論，今天正式宣布，將在今年季後賽起實施新規則。高潮系列賽決勝輪，晉級的隊伍若與聯盟冠軍隊差距過大，包括在例行賽「勝率未達五成」或「勝差超過10場」，聯盟冠軍隊將獲得2勝的優勢。

而在上述的情況之下，決勝輪將會改採7戰5勝制，先取得5勝的球隊晉級日本大賽。亦即冠軍隊若已保底2勝，只要再拿下3勝即勝出，從首輪晉級的隊伍則需要在最多7場的賽制中打下5勝，才有機會完成「下剋上」，難度更高。

NPB事務局長中村勝彥表示：「之後還會有各種意見出現，屆時會進行討論。」日本職棒選手會副事務局長加藤諭則表示：「希望與選手會討論，如何提升季後賽的價值。」