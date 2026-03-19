快訊

假刷卡真套現 ！第三方支付「台灣里」涉洗錢70億坑殺41家銀行

美媒曝光伊朗政權內部現況！新任最高領袖遭爆「如空殼」

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等、考績獎金也擬修正

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／高潮系列賽決勝輪賽制調整 「下剋上」難度更高

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日職今年起更改季後賽「高潮系列賽（Climax Series）」決勝輪的規則，若是晉級隊伍與聯盟冠軍的差距過大，冠軍隊就將握有2勝優勢。截圖自阪神虎IG
日職今年起更改季後賽「高潮系列賽（Climax Series）」決勝輪的規則，若是晉級隊伍與聯盟冠軍的差距過大，冠軍隊就將握有2勝優勢。截圖自阪神虎IG

日本職棒拍板定案，宣布在今年起更改季後賽「高潮系列賽（Climax Series）」決勝輪的規則，若是晉級隊伍與聯盟冠軍的差距過大，冠軍隊就將握有2勝優勢，賽制也將調整為7戰5勝制，如此一來，要出現「下剋上」的戲碼更不容易。

以日職現行的高潮系列賽決勝輪規則，聯盟冠軍隊保送1勝，並且擁有所有的主場優勢，與從首輪晉級的隊伍進行6戰4勝制的賽事。

而在去年球季，阪神隊在中央聯盟寫下史上最速封王紀錄，與排名第2的橫濱DeNA隊有多達13場勝差，但在決勝輪卻只有1勝的優勢，讓這樣賽制安排及冠軍隊優勢引發討論。

日本職棒與12球團在1月中執行委員會就針對此事進行討論，今天正式宣布，將在今年季後賽起實施新規則。高潮系列賽決勝輪，晉級的隊伍若與聯盟冠軍隊差距過大，包括在例行賽「勝率未達五成」或「勝差超過10場」，聯盟冠軍隊將獲得2勝的優勢。

而在上述的情況之下，決勝輪將會改採7戰5勝制，先取得5勝的球隊晉級日本大賽。亦即冠軍隊若已保底2勝，只要再拿下3勝即勝出，從首輪晉級的隊伍則需要在最多7場的賽制中打下5勝，才有機會完成「下剋上」，難度更高。

NPB事務局長中村勝彥表示：「之後還會有各種意見出現，屆時會進行討論。」日本職棒選手會副事務局長加藤諭則表示：「希望與選手會討論，如何提升季後賽的價值。」

日本職棒

延伸閱讀

經典賽／日本寫隊史最慘成績氣氛沉重 凌晨近2點才離開球場

經典賽／痛批賽程「偏袒美日」韓媒：乾脆兩國打3戰2勝

經典賽／8強戰14日登場 多vs.韓與美vs.加分兩地開打

經典賽／8強戰對決日本 委內瑞拉推左投蘇亞雷斯先發

相關新聞

中職／第6位洋投來了 中信兄弟再簽委籍右投馬奎爾

中信兄弟球團19日宣布，簽下26歲、美職最高層級達3A的委內瑞拉籍右投馬奎爾（Angel Macuare），目前他已抵達台灣加入兄弟春訓，將披上43號球衣，並預計隨中信兄弟二軍前往墨西哥參與BCL（Baseball Champions League） 賽事，透過高強度國際賽為新球季熱身。

日職／高潮系列賽決勝輪賽制調整 「下剋上」難度更高

日本職棒拍板定案，宣布在今年起更改季後賽「高潮系列賽（Climax Series）」決勝輪的規則，若是晉級隊伍與聯盟冠軍的差距過大，冠軍隊就將握有2勝優勢，賽制也將調整為7戰5勝制，如此一來，要出現「下剋上」的戲碼更不容易。

中職／UniGirls新成員29日見面會 大學姐林采欣台南開幕戰亮相

統一獅隊新球季將於全新主場亞太成棒主球場迎接歷史性首戰，目前球場已陸續換上年度專屬主視覺，展現強烈的主場氣勢，為了回饋長期支持的球迷，29日下午四點對台鋼雄鷹隊開幕戰，特別規劃豐富的場內外活動，要讓走進新球場的球迷和球團一起迎接全新里程碑。

日職／徐若熙可望進軟銀開季先發輪值 自評要加強變速球

日本職業棒球福岡軟銀鷹隊投手徐若熙昨天在官辦熱身賽初登板，展現壓制力，軟銀總教練小久保裕紀表示，徐若熙將納入開季先發輪值...

棒球／洛城奧運剩3席參賽名額 中華隊還有兩次機會

第六屆世界棒球經典賽落幕，下一場全球關注的頂級賽事，聚焦二○二八年洛杉磯奧運棒球賽事，僅六個參賽名額，經典賽後確定三席：地主隊美國、多明尼加及委內瑞拉，剩下三張門票將在明年世界十二強賽及最終資格賽發出。中華隊在廿支經典賽球隊只排名十三，儘管球迷熱情支持，但中華隊在頂級國際賽未有太大突破，已經連續三屆名次都是後段班，未來挑戰恐更嚴峻。

日職／林家正代打吞K 古林睿煬9球解決3人俐落關門

日職日本北海道火腿鬥士隊今天在官辦熱身賽面對橫濱DeNA隊，兩名台灣選手同場亮相，本季新加盟火腿的的捕手林家正代打遭三振，古林睿煬則是在9局上登板後援，用9球製造3上3下，最快球速156公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。